نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها

وأوضح رئيس اللجنة العلمية في الفرع الدكتور عمار المصري لـ مراسل سانا، أن المركز يضم 5 وحدات سنية، وتم افتتاحه على هامش أعمال المؤتمر العلمي الأكاديمي التخصصي الأول لطب الاسنان الذي أقيم اليوم في المدينة، وأضاف: إن المركز يهدف إلى تطوير الممارسات السريرية من خلال التدريب والتعليم المستمر لأطباء الأسنان الراغبين بتطوير مهاراتهم المهنية في مختلف المجالات التخصصية.