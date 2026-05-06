نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها

حماة-سانا
افتتح فرع نقابة أطباء الأسنان في حماة اليوم الأربعاء مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقر النقابة بحي طريق حلب في مدينة حماة، والذي يعنى بتطوير الممارسات السريرية والكفاءات المهنية لأطباء الأسنان.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية في الفرع الدكتور عمار المصري لـ مراسل سانا، أن المركز يضم 5 وحدات سنية، وتم افتتاحه على هامش أعمال المؤتمر العلمي الأكاديمي التخصصي الأول لطب الاسنان الذي أقيم اليوم في المدينة، وأضاف: إن المركز يهدف إلى تطوير الممارسات السريرية من خلال التدريب والتعليم المستمر لأطباء الأسنان الراغبين بتطوير مهاراتهم المهنية في مختلف المجالات التخصصية.
ويعد المركز الثاني من نوعه على مستوى سوريا بعد نظيره في النقابة المركزية بدمشق، ويشكل نقطة انطلاق تدريب مهني مستمر ومتطور، بما يواكب آخر التطورات العلمية والمهنية في طب الأسنان.