نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها

0A6A3147 نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها

حماة-سانا

افتتح فرع نقابة أطباء الأسنان في حماة اليوم الأربعاء مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقر النقابة بحي طريق حلب في مدينة حماة، والذي يعنى بتطوير الممارسات السريرية والكفاءات المهنية لأطباء الأسنان.

0A6A3153 نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها

وأوضح رئيس اللجنة العلمية في الفرع الدكتور عمار المصري لـ مراسل سانا، أن المركز يضم 5 وحدات سنية، وتم افتتاحه على هامش أعمال المؤتمر العلمي الأكاديمي التخصصي الأول لطب الاسنان الذي أقيم اليوم في المدينة، وأضاف: إن المركز يهدف إلى تطوير الممارسات السريرية من خلال التدريب والتعليم المستمر لأطباء الأسنان الراغبين بتطوير مهاراتهم المهنية في مختلف المجالات التخصصية.

ويعد المركز الثاني من نوعه على مستوى سوريا بعد نظيره في النقابة المركزية بدمشق، ويشكل نقطة انطلاق تدريب مهني مستمر ومتطور، بما يواكب آخر التطورات العلمية والمهنية في طب الأسنان.

0A6A3141 نقابة أطباء الأسنان بحماة تفتتح مركز التدريب والتأهيل التخصصي في مقرها
إعادة تشغيل جهاز الطبقي المحوري في مشفى ابن رشد بحلب بعد أشهر من التوقف
“تبرعك بالدم حياة لغيرك.. الدم السوري واحد”… مبادرة شبابية للتبرع بالدم في مختلف ‏المحافظات
تسليم 33 لوحاً مسمارياً من الألفية الثانية قبل الميلاد إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف
أوقاف حمص تطلق الحزمة الأولى من منصاتها الإلكترونية لتعزيز الوصول إلى العلوم الشرعية
قائد الأمن الداخلي في حلب يلتقي وجهاء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك