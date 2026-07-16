زراعة حماة تستلم 8300 طن من القمح والشعير الإكثاري

photo 3 2026 07 16 20 18 07 زراعة حماة تستلم 8300 طن من القمح والشعير الإكثاري

حماة-سانا

photo 5 2026 07 16 20 18 07 زراعة حماة تستلم 8300 طن من القمح والشعير الإكثاري

استلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة حماة 8300 طن من القمح والشعير الإكثاري منذ بدء عمليات التوريد، توزعت بين 7500 طن من القمح و800 طن من الشعير، وذلك من الحقول المتعاقد معها.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن عمليات الاستلام مستمرة وفق الإجراءات المعتمدة، إذ تُسحب عينات من المحاصيل الموردة وتُخضع للتحليل المخبري، للتحقق من مطابقتها المواصفات المطلوبة قبل استكمال إجراءات الاستلام النهائي.

وأكد فرع المؤسسة في حماة، أن عمليات التوريد تسير بانسيابية وفق الخطة الموضوعة، بما يسهم في تنظيم العمل وتسريع إجراءات الاستلام، وتأمين احتياجات المؤسسة من البذار المحسنة للمواسم الزراعية المقبلة.

وكان معاون المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون أعلن أمس الأربعاء أن إجمالي كميات القمح المستلمة للموسم الحالي في المحافظات بلغ مليونين و200 ألف طن، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحقيق الأمن الغذائي.

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