نتائج واعدة لعلاج موجه يستهدف طفرات مرتبطة بسرطان الجلد الميلانيني

واشنطن-سانا

توصل باحثون من معهد هانتسمان للسرطان في جامعة يوتا الأمريكية إلى نتائج واعدة بشأن تطوير علاج موجه جديد يستهدف نوعاً من سرطان الجلد الميلانيني المرتبط بطفرات في جين NRAS، ما قد يتيح خياراً علاجياً جديداً للمرضى المصابين بمراحل متقدمة من المرض.

ووفقاً لما نشره موقع Medical Xpress العلمي أول أمس، قيّم الباحثون عقاراً تجريبياً يستهدف بروتين NRAS، وهو أحد أفراد عائلة بروتينات RAS التي تؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم نمو الخلايا، إذ تسهم الطفرات التي تصيب هذا الجين في تحفيز تكاثر الخلايا السرطانية، بينما يعمل العلاج الجديد على تثبيط نشاط البروتين والحد من نمو الورم.

وأوضح الباحثون أن طفرات NRAS توجد في نحو ربع حالات سرطان الجلد الميلانيني، الذي يُعد من أكثر أنواع سرطان الجلد خطورة، في وقت لا تتوافر فيه حتى الآن علاجات موجهة فعالة على نحو كافٍ لهذا النوع من الطفرات.

وأظهرت نتائج الدراسات السريرية أن العقار التجريبي حقق نتائج واعدة في علاج سرطانات مرتبطة بطفرات RAS، إذ أسهم استخدامه في تجربة سريرية لمرضى سرطان البنكرياس النقيلي في إطالة متوسط البقاء لدى بعض المرضى، ما عزز إمكانية الاستفادة منه في علاج أنواع أخرى من السرطان.

ويعتمد علاج سرطان الجلد الميلانيني المتقدم حالياً بصورة رئيسية على العلاج المناعي الذي يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية، وفي حال عدم الاستجابة أو تراجع فعاليته، يُلجأ إلى العلاجات الموجهة التي تستهدف بروتينات محددة داخل الخلايا السرطانية.

ويمثل العلاج الجديد خطوة واعدة نحو تطوير خيارات علاجية لمرضى سرطان الجلد الميلانيني المرتبط بطفرات NRAS، مع ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحسين فعاليته، وضمان استدامة الاستجابة العلاجية.