الأول من نوعه في سوريا… المشفى الوطني بدمشق يتسلم جهازاً حديثاً لتحاليل أمراض زرع الكلى

2N4A1303 الأول من نوعه في سوريا... المشفى الوطني بدمشق يتسلم جهازاً حديثاً لتحاليل أمراض زرع الكلى

دمشق-سانا

تسلّم المشفى الوطني الجامعي بدمشق اليوم الأربعاء، جهازاً طبياً حديثاً هو الأول من نوعه في سوريا، لإجراء تحاليل أمراض زرع الكلى، وذلك بمنحة من الهلال الأحمر القطري، بالتعاون مع منظمة شفق السورية.

ويتيح الجهاز إجراء تحاليل الأنسجة والتحاليل المناعية اللازمة لاختيار المتبرع المطابق لمرضى زرع الكلى، ومراقبة حالتهم المناعية قبل عمليات الزرع وبعدها، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحها، وحماية الكلية المزروعة، والكشف المبكر عن المضاعفات وتشخيصها بدقة.

وكان الهلال الأحمر القطري وزع في آذار الماضي بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ووزارة الصحة 125 ألف جلسة غسيل كلى على 87 مركزاً في مختلف المحافظات السورية لدعم مرضى القصور الكلوي.

يتبع..

2N4A1252 الأول من نوعه في سوريا... المشفى الوطني بدمشق يتسلم جهازاً حديثاً لتحاليل أمراض زرع الكلى
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