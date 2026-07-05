تسجيل أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور في نيو ساوث ويلز ‏الأسترالية

سيدني-سانا‏

أعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجيل أول إصابة ‏مؤكدة بسلالة‎ (H5N1) ‎من إنفلونزا الطيور، بعد العثور على طائر ‏بحري مهاجر مصاب بالفيروس قرب بلدة هوكس نست الساحلية‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد، عن السلطات الأسترالية قولها في ‏بيان: إنه تم حتى الآن تسجيل ست حالات إصابة في ثلاث ولايات ‏في البلاد، من بينها إصابة الطائر البحري الذي عُثر عليه بالقرب ‏من بلدة هوكس نست في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً ‏بالسكان في البلاد‎.‎

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز، ‏تارا موريارتي: إن نتيجة الفحص الإيجابية هي أول اكتشاف مؤكد ‏لفيروس ‎ (H5) ‎في نيو ساوث ويلز” مشيرةً إلى أنه لا توجد حتى ‏الآن أي مؤشرات على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية ‏المحلية، كما لم تُسجل أي إصابات بسلالة‎ (H5) ‎في مزارع الدواجن ‏التجارية أو الطيور المنزلية أو أي طيور أخرى في الولاية، مؤكدةً ‏أن إمدادات لحوم الدجاج والبيض لم تتأثر، ودعت المواطنين إلى ‏مواصلة شراء هذه المنتجات بشكل طبيعي‎.‎

وكانت السلطات الأسترالية كثفت إجراءات المراقبة والفحص ‏للحيوانات البرية والماشية منذ تأكيد ظهور الفيروس في البر ‏الرئيسي الشهر الماضي، فيما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ‏التزام حكومته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار ‏المرض‎.‎