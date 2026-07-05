تسجيل أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور في نيو ساوث ويلز ‏الأسترالية

سيدني-سانا
أعلنت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تسجيل أول إصابة مؤكدة بسلالة (H5N1) من إنفلونزا الطيور، بعد العثور على طائر بحري مهاجر مصاب بالفيروس قرب بلدة هوكس نست الساحلية.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد، عن السلطات الأسترالية قولها في بيان: إنه تم حتى الآن تسجيل ست حالات إصابة في ثلاث ولايات في البلاد، من بينها إصابة الطائر البحري الذي عُثر عليه بالقرب من بلدة هوكس نست في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الزراعة في ولاية نيو ساوث ويلز، تارا موريارتي: إن نتيجة الفحص الإيجابية هي أول اكتشاف مؤكد لفيروس (H5) في نيو ساوث ويلز” مشيرةً إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انتشار الفيروس بين الحيوانات البرية المحلية، كما لم تُسجل أي إصابات بسلالة (H5) في مزارع الدواجن التجارية أو الطيور المنزلية أو أي طيور أخرى في الولاية، مؤكدةً أن إمدادات لحوم الدجاج والبيض لم تتأثر، ودعت المواطنين إلى مواصلة شراء هذه المنتجات بشكل طبيعي.
وكانت السلطات الأسترالية كثفت إجراءات المراقبة والفحص للحيوانات البرية والماشية منذ تأكيد ظهور الفيروس في البر الرئيسي الشهر الماضي، فيما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التزام حكومته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار المرض.