الصحة تبحث مع وفد سعودي تطوير برنامج زراعة القوقعة وتعزيز خدمات ‏التأهيل السمعي في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من مركز الملك عبد الله لزراعة القوقعة في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، سبل دعم وتطوير خدمات زراعة القوقعة في سوريا وتعزيز قدرات القطاع الصحي في هذا المجال.
وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة بدمشق تناول خطط الصحة لتطوير البرنامج الوطني لزراعة القوقعة، مع التركيز على تأهيل المشافي وتوسيع قدرتها على تقديم هذه الخدمة بما يضمن استدامتها وزيادة نطاقها.
وركز الاجتماع على آليات ضمان استمرارية خدمات زراعة القوقعة، والعمل على إنشاء مراكز متخصصة تسهم في دعم المرضى وتوسيع خدمات التأهيل السمعي والنطقي.
وقدمت مديرة مركز الملك عبد الله لزراعة القوقعة فداء المهوس، عرضاً حول آليات تدريب وتأهيل الكوادر الطبية السورية لإجراء عمليات زراعة القوقعة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية متخصصة وفق أعلى المعايير الطبية.
بدورها استعرضت مديرة برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي في منظمة الأمين نجلاء العبد الله، خطة المنظمة لتفعيل مراكز تأهيل النطق والسمع في مختلف المحافظات السورية، وتدريب الكوادر وإيفاد مختصين إلى الخارج بهدف تطوير المشروع ورفع كفاءة الخدمات.
وتعد زراعة القوقعة من الإجراءات الطبية المتقدمة التي تساهم في استعادة القدرة السمعية لدى المصابين بضعف سمع شديد أو فقدان سمع حسي عصبي، ويعتمد نجاحها على توفر برامج تأهيل سمعي ونطقي متكاملة وكوادر طبية مدربة، إضافة إلى استمرارية الدعم الفني والطبي لضمان أفضل النتائج العلاجية وتحسين جودة حياة المرضى.