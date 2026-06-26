الصحة تبحث مع وفد سعودي تطوير برنامج زراعة القوقعة وتعزيز خدمات ‏التأهيل السمعي في سوريا

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع وفد من مركز الملك عبد الله لزراعة ‏القوقعة في المملكة العربية السعودية، ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، سبل ‏دعم وتطوير خدمات زراعة القوقعة في سوريا وتعزيز قدرات القطاع ‏الصحي في هذا المجال.‏

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء بين ‏الجانبين في مبنى الوزارة بدمشق تناول خطط الصحة لتطوير البرنامج ‏الوطني لزراعة القوقعة، مع التركيز على تأهيل المشافي وتوسيع قدرتها ‏على تقديم هذه الخدمة بما يضمن استدامتها وزيادة نطاقها.‏

وركز الاجتماع على آليات ضمان استمرارية خدمات زراعة القوقعة، ‏والعمل على إنشاء مراكز متخصصة تسهم في دعم المرضى وتوسيع خدمات ‏التأهيل السمعي والنطقي.‏

وقدمت مديرة مركز الملك عبد الله لزراعة القوقعة فداء المهوس، عرضاً حول ‏آليات تدريب وتأهيل الكوادر الطبية السورية لإجراء عمليات زراعة ‏القوقعة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية متخصصة وفق أعلى المعايير ‏الطبية.‏

بدورها استعرضت مديرة برنامج زراعة القوقعة والتأهيل السمعي في منظمة ‏الأمين نجلاء العبد الله، خطة المنظمة لتفعيل مراكز تأهيل النطق والسمع في ‏مختلف المحافظات السورية، وتدريب الكوادر وإيفاد مختصين إلى الخارج ‏بهدف تطوير المشروع ورفع كفاءة الخدمات.‏

وتعد زراعة القوقعة من الإجراءات الطبية المتقدمة التي تساهم في استعادة ‏القدرة السمعية لدى المصابين بضعف سمع شديد أو فقدان سمع حسي ‏عصبي، ويعتمد نجاحها على توفر برامج تأهيل سمعي ونطقي متكاملة ‏وكوادر طبية مدربة، إضافة إلى استمرارية الدعم الفني والطبي لضمان ‏أفضل النتائج العلاجية وتحسين جودة حياة المرضى.‏