معرض “أعطونا الطفولة” يجذب الأطفال في ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

استضاف المركز الثقافي في مدينة طرطوس معرضاً فنياً بعنوان “أعطونا الطفولة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي، بمشاركة 40 لوحة فنية نُفذت بألوان خشبية، وجسدت شخصيات كرتونية محببة للأطفال، بإشراف الفنان التشكيلي محمد الكوسا.

وأوضح الكوسا، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأحد، أن المعرض يعد أول تجربة فنية له تتوجه بشكل كامل إلى عالم الطفل، من خلال تقديم لوحات تضم شخصيات كرتونية معروفة لدى الصغار، مؤكداً أهمية الفن كوسيلة للوصول إلى عقل الطفل وقلبه، ولا سيما عبر الألوان الزاهية التي تحفز المخيلة وتعزز الإبداع.

وأشار إلى أن المعرض يمثل هدية للأطفال، وخاصة أن جيلًا كاملًا منهم حُرم من العديد من حقوقه خلال السنوات الماضية، معتبراً أن رؤية الفرح على وجوههم تشكل أبرز بصمة يمكن تحقيقها.

من جانبه، عبّر الطفل عيسى عيسى (13 عاماً)، الذي شارك بثلاث لوحات جسدت شخصيات كرتونية بألوان مائية وزيتية، عن سعادته بالمشاركة إلى جانب الفنان الكوسا، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعزز ثقته بنفسه وتدفعه لمتابعة تنمية موهبته، وطموحه لأن يصبح فناناً في المستقبل.

بدوره، أوضح مدير المركز الثقافي في طرطوس، كمال بدران، أن المعرض يأتي ضمن فعاليات افتتاح أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي الذي أطلقته وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الأنشطة تسهم في دمج الأطفال بالحراك الثقافي والفني.

ويستمر معرض “أعطونا الطفولة” لمدة يومين، لإتاحة الفرصة أمام العائلات والأطفال للاستمتاع بالأعمال الفنية التي تعزز حب الفن لديهم.

يُذكر أن الفنان محمد الكوسا من مواليد محافظة حلب، وهو مدرّس للخط العربي وفنان تشكيلي، شارك في العديد من المعارض الجماعية والفردية، وتتنوع أعماله بين مدارس فنية مختلفة مستخدماً تقنيات الإكريليك والزيت، إضافة إلى الرسم برواسب القهوة، ويتخصص برسم البورتريه.