قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في طريق وادي الرقاد قرب بلدة ‏جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين من نوع ميركافا برفقة ‏سيارتين عسكريتين توغلت في أول طريق وادي الرقاد، ونفذت تحركات محدودة داخل ‏المنطقة الحدودية وسط تحليق لطيران الاستطلاع، وحالة من التوتر والقلق بين الأهالي.‏

وفي وقت سابق اليوم توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين في منطقة الحفاير ‏غربي بلدة خان أرنبة ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، بالتزامن مع ‏انتشار نحو 10 جنود من قوات الاحتلال في محيط المنطقة، قبل أن تنسحب من المنطقة ‏دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات ‏عسكرية توغلت اليوم في قرية صيدا الجولان، ‏وقامت بتفتيش عدد من منازل ‏الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين منازل القرية، ‏قبل أن تنسحب ‏من المنطقة.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏