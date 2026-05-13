قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في طريق وادي الرقاد قرب بلدة جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين من نوع ميركافا برفقة سيارتين عسكريتين توغلت في أول طريق وادي الرقاد، ونفذت تحركات محدودة داخل المنطقة الحدودية وسط تحليق لطيران الاستطلاع، وحالة من التوتر والقلق بين الأهالي.
وفي وقت سابق اليوم توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين في منطقة الحفاير غربي بلدة خان أرنبة ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، بالتزامن مع انتشار نحو 10 جنود من قوات الاحتلال في محيط المنطقة، قبل أن تنسحب من المنطقة دون ورود معلومات عن أي حالات اعتقال.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت اليوم في قرية صيدا الجولان، وقامت بتفتيش عدد من منازل الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين منازل القرية، قبل أن تنسحب من المنطقة.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.