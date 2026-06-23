قصر القامة والقزامة الغذائية محور محاضرة تعليمية طبية في طرطوس بالتعاون مع منظمة SAMS

طرطوس-سانا

نظمت مديرية صحة طرطوس بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، اليوم الثلاثاء، محاضرة تعليمية وتقديم استشارات طبية حول قصر القامة والقزامة الغذائية، بوصفها أحد الأسباب المهمة لقصر القامة بعد الحروب والأزمات، وذلك في مشفى التوليد والأطفال الوطني بطرطوس، بهدف تسليط الضوء على هذه المشكلة الصحية، وسبل الوقاية منها وتشخيصها المبكر.

وأوضح مدير المشفى علي بركات في تصريح لـ سانا، أن هذه المحاضرة تفتح آفاق التواصل العلمي بين الأطباء، وتسهم في تعزيز معارف الأطباء المقيمين ورفع جودة الخدمات الطبية، ولا سيما في التعامل مع الحالات التي تتطلب تشخيصاً دقيقاً مثل حالات قصر القامة.

وأشار بركات إلى أن لقصر القامة أسباباً متعددة، أبرزها سوء التغذية الذي قد يبدأ منذ فترة الحمل أو خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، مؤكداً أهمية نشر الثقافة الصحية بين الأطباء والأهالي والمرضى حول أساليب التغذية السليمة وآليات التعامل مع هذه الحالات، لما لذلك من دور أساسي في تحسين صحة الأطفال والحد من انتشار المشكلة.

بدوره، أوضح اختصاصي أمراض الأطفال والرضع والعناية المشددة بحديثي الولادة وعضو فريق سامز الدكتور سامر الجنيدي، أن العامل الغذائي أحد أسباب قصر القامة، ولا سيما في البلدان الخارجة من الحروب والأزمات، مبيناً أن القزامة الغذائية تتأثر أيضاً بالبيئة النفسية المرافقة للحروب والمجاعات، إضافة إلى الظروف الصحية المتعلقة بتوافر المياه النظيفة والغذاء المناسب، فضلاً عن العوامل المعيشية المختلفة التي تتداخل فيما بينها وتؤدي إلى حدوث تأخر في النمو وقصر القامة.

وأشار الجنيدي إلى أن تقديرات بعض المنظمات الدولية تفيد بوجود نحو 600 ألف طفل في سوريا يعانون القزامة الغذائية، أي ما يقارب ثلث الأطفال السوريين، ما يجعل هذه القضية من الموضوعات الصحية المهمة التي تستوجب اهتماماً خاصاً من العاملين في القطاع الصحي.

وتخللت المحاضرة مناقشات واستفسارات من الأطباء المشاركين حول أساليب التشخيص والعلاج، أعقبها عرض ومتابعة عدد من الحالات المنتقاة المتعلقة بقصر القامة في عيادات المشفى.

ونوهت رنا الشيخ، طبيبة الأطفال في المشفى، بالمحاضرة النوعية وما وفرته من فرصة لتبادل الخبرات مع الأطباء الاختصاصيين والتواصل المباشر مع المحاضر لمناقشة الحالات المرضية وتقديم الاستشارات اللازمة، مؤكدة أهمية هذه النشاطات العلمية في تطوير الأداء الطبي وتحسين آليات التشخيص والعلاج، إضافة إلى طرح مقترحات تسهم في الوقاية من هذه الحالات، والحد من انتشارها بين الأطفال.

يذكر أن «سامز» منظمة طبية إنسانية غير ربحية تأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أمريكيين، وتعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية، وتوفير الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.