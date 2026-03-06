تعويض مزارعي البيوت المحمية المتضررين من ظاهرة “التنين البحري” في طرطوس

طرطوس-سانا

وافق مجلس إدارة “صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي” خلال اجتماع اليوم الجمعة، برئاسة وزير الزراعة أمجد بدر، على تعويض المزارعين المتضررين نتيجة ظاهرة “التنين البحري”، التي تسببت بأضرار في البيوت المحمية المزروعة بمحاصيل الباذنجان والخيار والبندورة والفليفلة في محافظة طرطوس.

وبينت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام، أن الأضرار سجلت في قرى الجماسة وعرب الشاطئ والخرابة وسمكة ودير الحجر ويحمور، بتاريخ الـ 27 من كانون الأول 2025، والأول من كانون الثاني 2026، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 66 بيتاً بمساحة إجمالية متضررة 26 دونماً، بينما وصل عدد المزارعين المتضررين إلى 21 مزارعاً.

ووافق المجلس على تقديم تعويضات بقيمة 738938 ليرة سورية بالعملة الجديدة للمزارعين المتضررين، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم الإنتاج الزراعي، والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على المزارعين.

ويتولى الصندوق الذي أحدث عام 2011، التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية، والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، ويعد إحدى الأدوات الحكومية التي تسهم في حماية العملية الإنتاجية الزراعية واستدامتها في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

