الصحة العالمية: الكونغو سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس إيبولا خلال شهر في أفريقيا

2026 05 27T101210Z 842081478 RC23HLA373G9 RTRMADP 3 HEALTH EBOLA CONGO DELAY 1 1 الصحة العالمية: الكونغو سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس إيبولا خلال شهر في أفريقيا
مصدر الصورة-رويترز

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكونغو الديمقراطية سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس إيبولا خلال الشهر الأول من أي تفشٍ للفيروس في قارة أفريقيا، في مؤشر على اتساع نطاق الوباء الحالي وسرعة انتشاره.

ونقلت رويترز عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود، قوله خلال مؤتمر صحفي: إنه يتعين توسيع نطاق الاستجابة لمجاراة تفشي الوباء الآخذ في الاتساع، وهو ما بدأ يحدث بالفعل.

بدورها أفادت المنظمة الدولية للهجرة بتسجيل إصابات في ثلاثة مخيمات مكتظة للنازحين على الأقل في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال المسؤول في المنظمة عبد الله ووني: إن 25 حالة على الأقل تأكدت إصابتها بالفيروس داخل تلك المخيمات، من بينها 14 حالة وفاة.

ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية كالقفازات والكمامات.

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