صحة حمص تتابع الوضع الوبائي في حي البياضة بعد تسجيل حالات اشتباه بالتهاب الكبد الوبائي

حمص-سانا

تتابع مديرية الصحة في محافظة حمص، بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع الأهلي، الوضع الوبائي في حي البياضة بالمدينة، بعد تسجيل عدد من حالات الاشتباه بالتهاب الكبد الوبائي ظهرت عليها أعراض إسهال وإقياء وارتفاع حرارة، تبيّن أنها ناجمة عن تلوث في مياه الشرب ضمن أحد شوارع الحي.

وأوضحت رئيسة دائرة برامج الصحة في مديرية صحة حمص الدكتورة غدير صليبي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ المديرية بوجود حالات التهاب كبد وبائي في حي البياضة، مشيرةً إلى أن المديرية تقوم بمراقبة ورصد جميع الأمراض السارية على امتداد المحافظة.

وأشارت صليبي إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين لوحظ ازدياد في الحالات التي تراجع المركز الصحي في حي البياضة، ما استدعى تشكيل فريق تقصٍ وبائي توجه مباشرة إلى المنطقة، بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب.

وبيّنت صليبي أن الفريق قام بتحري الحي كاملاً، حيث تم اكتشاف اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في أحد المواقع، وتم على الفور إبلاغ مجلس مدينة حمص الذي استجاب سريعاً ونفذ الإصلاحات اللازمة، بالتوازي مع اتخاذ مؤسسة المياه إجراءات احترازية لضمان عدم وصول المياه الملوثة إلى الأهالي.

ولفتت إلى أن عدد الحالات المسجلة والتي راجعت المركز الصحي بلغ 20 حالة مشتبهة ظهرت عليها أعراض إقياء وإسهال وارتفاع حرارة وتعب عام، وكانت جميعها بسيطة وخفيفة، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها مباشرة ضمن المركز الصحي، مؤكدة أنه لا داعي للقلق، إذ إن الإصابة تمنح المريض مناعة طويلة الأمد، ومشددة على أهمية التغذية الصحية واتباع إجراءات النظافة الشخصية وشرب المياه من مصادر موثوقة.

وأشارت صليبي إلى أنه تمت زيارة المرضى في حي البياضة وقطف عينات من مياه الشرب وفحصها جرثومياً في مخبر المديرية ومؤسسة المياه للتأكد من سلامتها، داعيةً الأهالي إلى الحصول على مياه الشرب من مصادر موثوقة وعدم شراء المياه من الصهاريج غير المعتمدة.

من جهته، أوضح رئيس المركز الصحي في حي البياضة الدكتور تركي الرفاعي في تصريح مماثل، أن المركز استقبل خلال الفترة الماضية عدة حالات إسهال وإقياء، ومع الاشتباه بأنها حالات التهاب كبد تم التواصل مع مديرية الصحة، حيث توجه فريق الاستجابة مع كادر من المركز إلى المنطقة المشتبه بها، وخاصة في شارع الزير والشوارع القريبة منه، وتم أخذ عينات وفحصها.

وبيّن الرفاعي أنه بعد التأكد من أن الحالات هي التهاب كبد وعددها 20 حالة، تم تقديم العلاج اللازم لها، وتكثيف حملات التثقيف الصحي داخل المركز ولدى الأهالي، إضافة إلى توزيع حبّات الكلور لتعقيم خزانات المياه، لافتاً إلى أن الأعراض التي ظهرت على المرضى شملت الغثيان والإقياء واصفرار الوجه ولون البول الداكن، مؤكداً أن الحالات لا تدعو إلى القلق، وأن العلاج بسيط، مع ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، وغسل الخضار جيداً، وعدم مشاركة أدوات المصاب لمنع انتشار العدوى.

وتؤكد مديرية صحة حمص أن الوضع الصحي تتم متابعته بشكل لحظي، مع جاهزية المراكز الصحية لاستقبال أي حالة وتقديم العلاج مجاناً، داعيةً إلى التعامل مع الموضوع بدقة دون تهويل إعلامي.