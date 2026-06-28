سوريا تؤكد في بروكسل أهمية الدعم المنسق لإعادة بناء التعليم العالي

بروكسل -سانا‏

شارك القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل عبد اللطيف دباغ، ممثلاً وزير التعليم العالي ‏والبحث العلمي مروان الحلبي، في فعالية أكاديمية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي‎ (DAAD) ‎في ‏العاصمة البلجيكية بروكسل، حول تعزيز القدرات الأكاديمية في سوريا‎.‎

وحملت الفعالية، التي أقيمت الجمعة الماضية، عنوان “البرامج الوطنية والإقليمية وبرامج تمويل الاتحاد الأوروبي الهادفة ‏إلى تعزيز القدرات الأكاديمية والمرونة في سوريا”، بمشاركة مسؤولين من المفوضية الأوروبية وممثلين عن وزارة ‏الخارجية الألمانية، إلى جانب شخصيات أكاديمية ورؤساء جامعات ومغتربين سوريين وممثلي منظمات معنية بالتعليم ‏العالي‎.‎

وخلال جلسة حوارية خُصصت لبحث صياغة نهج منسق ومستدام لدعم قطاع التعليم العالي في سوريا وإعادة بنائه، ألقى ‏السفير دباغ الكلمة الرسمية نيابة عن الوزير الحلبي‎.‎

وأكد الحلبي، في كلمته، أن إعادة بناء قطاع التعليم العالي في سوريا لا تتحقق بمجرد تعدد المبادرات، بل تتطلب عملاً ‏منسقاً يجمع بين الأولويات الوطنية، والدعم الإقليمي والأوروبي ضمن إطار واحد يحقق أثراً تراكمياً بدلاً من الجهود ‏المعزولة‎.‎

وشدد الحلبي على أهمية الانتقال نحو شراكة مؤسسية طويلة الأمد، تقوم على التنسيق والاستدامة، بعيداً عن الدعم المجزأ أو ‏البرامج الموسمية، بما يسهم في تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على أداء دورها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار‎.‎

ولفت الحلبي إلى أن دعم رأس المال البشري من طلاب وأكاديميين وباحثين لا يندرج في إطار العمل الإغاثي فحسب، بل ‏يمثل خياراً استراتيجياً واستثماراً حقيقياً في الاستدامة، ودعامة أساسية لبناء مستقبل قطاع التعليم العالي في سوريا‎.‎

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في فندق “لو لويز” في بروكسل، حضوراً واسعاً من المعنيين بملفات التعليم العالي والتعاون ‏الأكاديمي، وناقشت آليات تنسيق البرامج الوطنية والإقليمية والأوروبية الداعمة للجامعات السورية، وتعزيز مرونتها ‏الأكاديمية والمؤسسية‎.‎