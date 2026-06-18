وفدان صحيان سوري وأردني يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الدوائي والطبي

دمشق-سانا

عقد وفد صحي سوري اجتماعات فنية وجلسات تشاورية مع وفد صحي أردني، اليوم الخميس، تناولت ملفات حيوية أبرزها التعاون في القطاع الدوائي، والخدمات الصحية، والتدريب والتأهيل، وذلك على هامش زيارة الوفد الأردني برئاسة وزير الصحة إبراهيم البدور إلى سوريا.



وجرى خلال الجلسات التي عقدت في فندق داما روز بدمشق مناقشة التعاون في مجالات تصنيع الأدوية، وضمان الجودة، وإجراءات التسجيل الدوائي، وإدارة المشافي، وتطوير الخدمات الطبية، وبرامج التدريب وتبادل الخبرات.



تلا الجلسات جولة ميدانية على عدد من المشافي، ومعامل الأدوية الحكومية للوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة، والاطلاع على خطوط الإنتاج والإجراءات الفنية والرقابية المطبقة.

دعم تأسيس مركز لرصد الأوبئة في سوريا

وأوضح مدير التعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط في تصريح لمراسل سانا، ‏أن الجلسة ضمت ممثلين عن عدد من المديريات المعنية، بينها مديرية التعاون الدولي والتخطيط، ومديرية الأمراض السارية وغير السارية، ومديرية التنمية الإدارية، إضافة إلى مركز رصد الأوبئة في الأردن، ومجلس الصحة العالي، والمجلس الطبي الأردني.



وأشار القراط إلى أن النقاش تركز على تقديم الدعم الفني والتقني لمديريات وزارة الصحة السورية في هذه المجالات، مبيناً أن مخرجات الجلسة ستشمل دعم تأسيس مركز لرصد الأوبئة، ودعم برامج التدريب والتخصصات الصحية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مديريات التعاون الدولي في البلدين، والاستفادة المثلى من موارد ودعم المنظمات الدولية بما يخدم تطوير القطاع الصحي.

بحث معايير اعتماد المشافي والخدمات التخصصية

بدوره، مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة السورية الدكتور واصل الجرك بين أن الاجتماعات تناولت محاور الرعاية الأولية، والصناعة الدوائية، والمشافي والخدمات التخصصية، إضافة إلى اجتماع للمشافي التخصصية ومؤسسة الحسين للسرطان.



وأشار الجرك إلى أن اللقاءات هدفت إلى مناقشة معايير اعتماد المشافي وجودة تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بها، والاستفادة من تجارب البلدين وتبادل الخبرات.

اتفاقيات تدريبية واعدة مع مركز الحسين للسرطان

من جهته، أكد مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة السورية الدكتور جميل دبل، أن الاجتماع مع الوفد الأردني ومركز الملك الحسين للسرطان يأتي في إطار تكثيف الجهود لتوقيع اتفاقيات مهمة في مجال التدريب، مع إمكانية التوسع مستقبلاً في مجالات زرع نقي العظم للأطفال والبالغين، وبعض التخصصات غير المتوافرة حالياً في سوريا.



وشدد دبل على أن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى تعزيز دعم مرضى السرطان في سوريا، عبر توفير الأدوية اللازمة والنوعية، والتشخيص المناسب من خلال الفحوصات المخبرية اللازمة لوضع المراحل العلاجية المناسبة.

الزيارة تهدف للتشارك في التدريب والأتمتة وعلاج المرضى

من جانبه، أوضح نائب مدير عام مركز الحسين للسرطان في وزارة الصحة الأردنية الدكتور منذر الحوارات، أن هذه الزيارة تمثل تتويجاً للجهود السابقة، وتهدف إلى التشارك في عدة مجالات، أبرزها التدريب والتعليم في كل التخصصات وعلاج المرضى.



وأشار الحوارات إلى أن المناقشات ستركز على إيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون بين مركز الحسين للسرطان والجهات السورية المعنية بعلاج السرطان في مجالات العلاج والتطوير والشراكات.

كما أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري، أهمية تعزيز التعاون بين المستشفيات الخاصة الأردنية والسورية، والاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في الاستثمار بهذا القطاع، مشيراً إلى أن المستشفيات الخاصة في الأردن تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الأسرّة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف مواطن أردني، كما أسهمت في استقطاب السياحة العلاجية من الدول العربية والأجنبية، ما جعلها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية الأردنية.

دعوة للشراكة مع القطاع الخاص السوري

وأشار الحموري إلى أن سوريا تمر بمرحلة إعادة إعمار، وأن إعادة تأهيل القطاع الصحي تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما أن للقطاع الخاص دوراً أساسياً في هذه العملية، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل التدريب في المهن الصحية والإدارية، وتبادل الخبرات، وتطبيق معايير الجودة في المستشفيات والمراكز الطبية السورية، إضافة إلى بحث مجالات أخرى خلال الاجتماعات المقبلة.



وكان وزير الصحة السوري بحث اليوم الخميس مع نظيره الأردني والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات الخدمات الصحية والأمن الدوائي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وذك في فندق داما روز بدمشق.