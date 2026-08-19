جولة لوزير الصناعة التركي في المدن الصناعية بحلب ‌‏لاكتشاف فرص الاستثمار ‏

حلب-سانا‏

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، ‌‏برفقة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح ‌‏كاجر والوفد المرافق له، جولة اليوم الأربعاء، شملت ‌‏المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بريف ‌‏ومدينة حلب، للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية ‌‏والإمكانات الاستثمارية المتاحة فيها‎.‎

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على ‏التلغرام، أن الجولة ‏شملت الاطلاع على واقع البنية ‏التحتية والخدمات المقدمة ‏للمنشآت الصناعية، إضافة إلى ‏فرص توسيع النشاط ‏الصناعي والاستثماري، وتعزيز ‏التعاون الاقتصادي ‏والصناعي بين سوريا وتركيا‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن الجولة تأتي في إطار بحث ‌‏مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك، وتعزيز ‌‏الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المدن الصناعية، بما ‌‏يسهم في دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في التنمية ‌‏الاقتصادية‎.‎

‏وكان عبد الحنان بحث ‏مع وزير الصناعة ‏والتكنولوجيا ‏التركي محمد فاتح كاجر ‏والوفد المرافق له، تعزيز ‏التعاون الاقتصادي ‏والصناعي ‏بين البلدين، وآليات ‏تطوير حركة التبادل التجاري ‏واللوجستي‏.‏