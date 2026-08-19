جولة لوزير الصناعة التركي في المدن الصناعية بحلب ‌‏لاكتشاف فرص الاستثمار ‏

حلب-سانا
أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، برفقة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر والوفد المرافق له، جولة اليوم الأربعاء، شملت المدن الصناعية في الراعي والباب والشيخ نجار بريف ومدينة حلب، للاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والإمكانات الاستثمارية المتاحة فيها.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، أن الجولة شملت الاطلاع على واقع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية، إضافة إلى فرص توسيع النشاط الصناعي والاستثماري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا وتركيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الجولة تأتي في إطار بحث مجالات التعاون والاستثمار الصناعي المشترك، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المدن الصناعية، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وكان عبد الحنان بحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر والوفد المرافق له، تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وآليات تطوير حركة التبادل التجاري واللوجستي.