اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف للمنتسبين إلى مديرية الطوارئ في ريف دمشق.
مدير مؤسسة المواصلات الطرقية: 300 مليون دولار لتأهيل طريق دمشق تدمر وإنشاء مسار جديد
افتتاح “النافذة الواحدة” في القصر العدلي بالرقة لتسهيل المعاملات
وديع حاج حمود.. من جبهات القتال ومعاناة البتر إلى قبة مجلس الشعب
حكايات من خلف الجدران.. حين أنقذ السوريون آثار إدلب من نيران الحرب
ورشة عمل بين وزارة النقل وهيئة الرقابة لتعزيز الحكومة والشفافية
معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج
إجراء عمليات نوعية للزرق العيني في مشفى اللاذقية بمشاركة طبيب مغترب
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