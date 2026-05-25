الصحة الإسبانية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس “هانتا”

مدريد-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس “هانتا” لأحد مواطنيها، بعد إجلائه من متن سفينة سياحية شهدت تفشياً للفيروس خلال الشهر الجاري.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان: “إن المصاب يخضع حالياً للحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة مدريد”، مشيرة إلى أن هذه هي الحالة المؤكدة الثانية من بين 14 إسبانياً تم إجلاؤهم في وقت سابق إلى جزيرة تينيريفي من السفينة السياحية الفاخرة “هونديوس”.

وكانت السفينة المذكورة تقل نحو 150 راكباً إضافة إلى طاقم ينتمون لـ 23 دولة، عندما أُبلغت منظمة الصحة العالمية في الثاني من أيار الجاري بظهور أمراض تنفسية حادة على متنها، والتي أدت لاحقاً إلى وفاة ثلاثة أشخاص.

وينتقل فيروس “هانتا” بشكل أساسي عن طريق القوارض، في حين يعد انتقاله بين البشر أمراً نادراً ولا يحدث إلا بعد اتصال وثيق ومطول، وتصل فترة حضانة المرض إلى نحو ستة أسابيع.