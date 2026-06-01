إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة بكامل طاقتها الإنتاجية في دير الزور

دير الزور-الرقة-سانا

أعلن وزير الطاقة محمد البشير إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير ‏الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400 ألف نسمة.‏

وأكد الوزير البشير عبر منصة “إكس”، أن العمل مستمر لاستعادة الاستقرار الكامل ‏للواقع المائي في المحافظة.‏

وأوضحت وزارة الطاقة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور ‏تمكنت من إعادة محطة الفرات العملاقة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، بعد استكمال الأعمال ‏الفنية اللازمة، وإعادة تجهيز الأجزاء المتأثرة خلال موجة ارتفاع مناسيب نهر الفرات.‏

وبيّنت الوزارة أن المحطة تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة 60 ألف متر مكعب ‏من المياه يومياً، بعد أن كانت تواصل العمل جزئياً خلال الفترة الماضية.‏

كما أعلنت الوزارة عودة محطتي مياه درنج ‏والجلاء إلى الخدمة بعد استكمال الأعمال ‏الفنية اللازمة بعد توقفهما خلال الأيام الماضية ‏جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وأشارت الوزارة إلى أن محطة درنج تسهم في تأمين مياه ‏الشرب لنحو 24 ألف نسمة من ‏أهالي المنطقة، فيما تسهم إعادة محطة الجلاء إلى الخدمة ‏في تعزيز استقرار التزويد ‏المائي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ‏ضمن الجهود المستمرة لإعادة ‏المحطات المتأثرة إلى الخدمة، وضمان استمرارية وصول ‏المياه إلى الأهالي.‏

وتأتي إعادة المحطات للخدمة في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية لضمان ‏استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.‏

وفي السياق، أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين ‏بناحية الجرنية بريف المحافظة إلى الخدمة، بعد تأثرها بارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات ‏بمقدار 200 متر مكعب في ‏الثانية، وإغلاق بوابة مفيض جديدة، وإبقاء بوابتي مفيض ‏تعملان فقط، وذلك مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ‏مؤكدةً أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي على مدار الساعة، وتتخذ ‏الإجراءات التشغيلية اللازمة، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، واستقرار الوضع المائي ‏على طول مجرى النهر.‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، أدى إلى خروج العديد من محطات الضخ عن الخدمة، في ‏الوقت الذي استنفرت فرق الطوارئ ‏والدفاع المدني والجهات ‏المحلية جهودها للاستجابة ‏لتداعيات ذلك، واتخاذ تدابير وقائية، منها حماية عدد من محطات المياه، ونقل تجهيزاتها قبل أن ‏تغمرها المياه.‏