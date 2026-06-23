اتصالات الرقة تجري مقابلات مع عمال مفصولين بسبب مشاركتهم بالثورة تمهيداً لعودتهم لعملهم

الرقة-سانا

أجرى فرع الشركة السورية للاتصالات في الرقة مقابلات مع عدد من العاملين المفصولين سابقاً، بسبب مواقفهم ومشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار دراسة أوضاعهم الوظيفية والنظر في إمكانية إعادتهم إلى العمل ضمن المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل رقم 340 المتعلق بمعالجة أوضاع العاملين المفصولين وإعادة النظر في ملفاتهم الوظيفية، بما يتيح دراسة إمكانية إعادتهم إلى وظائفهم وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.

وشملت المقابلات مراجعة البيانات والوثائق الوظيفية للعاملين المفصولين، والاستماع إلى أوضاعهم المهنية والخبرات التي يمتلكونها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية ورفع النتائج إلى الجهات المعنية.

وأوضح المشرف العام للشركة السورية للاتصالات فرع الرقة، قتيبة الدالاتي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن هذه المقابلات تأتي تنفيذاً لقرار وزير الاتصالات وتقانة المعلومات رقم 340، وفي إطار الجهود المبذولة لدراسة ملفات العاملين المفصولين والوقوف على أوضاعهم الوظيفية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها.

وأشار الدالاتي إلى أن اللجان المختصة تعمل على دراسة الملفات وفق معايير مهنية وإدارية وقانونية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات، مؤكداً أن المقابلات الحالية تأتي ضمن مرحلة تقييم ودراسة الأوضاع الوظيفية، على أن تُستكمل الإجراءات وفق ما تحدده الجهات المختصة.

وأعرب عدد من العاملين الذين شملتهم المقابلات عن أملهم في العودة إلى وظائفهم بعد سنوات من الانقطاع، مؤكدين استعدادهم لوضع خبراتهم في خدمة المؤسسة والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى معالجة أوضاع العاملين المفصولين، وإعادة دمج الكفاءات والخبرات في المؤسسات العامة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويدعم مسارات التعافي وإعادة بناء القطاعات الخدمية في محافظة الرقة.