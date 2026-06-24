الصحة العالمية تقترب من إعلان انتهاء تفشي فيروس “هانتا”‏

جنيف-سانا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن رسمياً في الثاني من تموز المقبل انتهاء تفشي فيروس “هانتا”، الذي رُصدت إصابات به قبل أسابيع على متن إحدى السفن السياحية، وذلك في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة حتى ذلك التاريخ.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن السلطات الصحية في 33 بلداً وإقليماً تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطاً، مشيراً إلى أن جميعهم أنهوا فترة الحجر الصحي، باستثناء 54 شخصاً من المتوقع أن ينهوا عزلهم بحلول الثاني من تموز القادم.
وأوضح غيبريسوس أنه في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة حتى ذلك الموعد، فإن المنظمة ستعلن رسمياً انتهاء بؤرة التفشي الوبائي.
وكانت المنظمة سجلت 12 إصابة مؤكدة وحالة واحدة محتملة بفيروس “هانتا” مرتبطة بالسفينة السياحية “هونديوس”، خلال رحلتها من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، قبل أن تتحول إلى موضع اهتمام صحي دولي عقب وفاة ثلاثة من ركابها.