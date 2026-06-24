الصحة العالمية تقترب من إعلان انتهاء تفشي فيروس “هانتا”‏

جنيف-سانا‏

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن رسمياً في الثاني من تموز المقبل انتهاء تفشي فيروس “هانتا”، ‏الذي رُصدت إصابات به قبل أسابيع على متن إحدى السفن السياحية، وذلك في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة حتى ‏ذلك التاريخ.‏

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‎ ‎ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن ‏السلطات الصحية في 33 بلداً وإقليماً تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطاً، مشيراً إلى أن جميعهم أنهوا فترة ‏الحجر الصحي، باستثناء 54 شخصاً من المتوقع أن ينهوا عزلهم بحلول الثاني من تموز القادم.‏

وأوضح غيبريسوس أنه في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة حتى ذلك الموعد، فإن المنظمة ستعلن رسمياً انتهاء بؤرة ‏التفشي الوبائي.‏

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وكانت المنظمة سجلت 12 إصابة مؤكدة وحالة واحدة محتملة بفيروس “هانتا” مرتبطة بالسفينة السياحية “هونديوس”، ‏خلال رحلتها من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر، قبل أن تتحول إلى موضع اهتمام صحي دولي عقب وفاة ثلاثة من ‏ركابها.‏