وزير التعليم العالي يتفقد جاهزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، خلال جولة تفقدية اليوم الأربعاء ‏على عدد من المشافي الجامعية في دمشق، أن منظومات الإسعاف والعنايات المشددة تعمل ‏بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي بحالة جاهزية تامة لتلقي أي حالة ‏إسعافية أو حرجة، مع تواجد الأطباء والمناوبين على مدار الساعة‎.‎

وشملت الجولة التي شارك فيها معاونة الوزير عبير قدسي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور ‏مصطفى صائم الدهر، ومدير المشافي الجامعية في الوزارة الدكتور صلاح الدين الخطيب، وعميد ‏كلية الطب البشري الدكتور صبحي البحري، أقسام: غسيل الكلى، والإسعاف المتعدد، ‏والعنايات المشددة، وقسم الحواضن والحديثي الولادة، في مشافي المواساة، والأطفال، والوطني ‏الجامعي، حيث تم التأكد من سير العمل، ووجود الأطباء والمناوبين، ونوه الوزير الحلبي ‏بجهود الكوادر الطبية والتمريضية المبذولة خلال العيد‎.‎

افتتاح مخبر وتأهيل قسم الإسعاف

وأكد الوزير الحلبي في مشفى المواساة، أهمية تطوير منظومة الإسعاف، مشيراً إلى أنه سيتم ‏قريباً البدء بتأهيل قسم الإسعاف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما سيتم قريباً افتتاح مخبر ‏المشفى الذي يعد من أفضل المخابر في سوريا، داعياً الكوادر الطبية لتحديد النواقص وتقديمها ‏إلى إدارة المشفى ليصار إلى تأمينها‎.‎

وفي مشفى الأطفال الجامعي، اطلع الوزير الحلبي على أعمال ترميم أرضيات الحواضن في ‏المشفى، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة من المشفى لتحديد النواقص لشرائها مباشرة، وأن ‏الاحتياجات الأساسية في المشفى من منافس وحواضن والإسعاف سيتم تأمينها خلال الفترة ‏القريبة القادمة، من أجل إعادة الخدمات الطبية عالية المستوى للأطفال السوريين‎.‎

تدريب طلاب الدراسات العليا

وأكد الوزير الحلبي إيلاء الأهمية لطلاب الدراسات العليا في المشفى، وإعداد البرامج ‏التدريبية اللازمة لهم لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، حيث أكدت مديرة المشفى الدكتورة لينا ‏خوري، أنه يتم تقديم محاضرات طبية صباحية لهم، ويتم العمل على إعادة المحاضرات ‏المسائية، لافتة إلى ضرورة توفير بعض الأدوية والتحاليل‎.‎

وفي المشفى الوطني الجامعي، أشار الوزير الحلبي إلى ضرورة إعداد مصفوفة للاحتياجات في ‏المشفى، وتحديد الثغرات والتحديات الموجودة وتزويد الوزارة بها، من أجل العمل على ‏توفيرها، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى‎.‎

تأمين النواقص

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير الحلبي، أن الهدف من هذه الجولة المفاجئة، هو ‏التأكد من توفر المستلزمات والتجهيزات والأدوية، وقد تبين توفر معظم الأدوية الإسعافية، مع ‏وجود بعض النواقص أو بعض الأدوية غير المتوفرة حيث تم التوجيه إلى تأمينها مباشرة لأقسام ‏الإسعاف بهذه المشافي‎.‎



‎ ‎

وأضاف الحلبي: كما تم التأكد من جاهزية منظومة الإسعاف لتلقي أي حالة إسعافية ممكنة ‏أو أي حالة تحتاج إلى عناية مشددة، منوهاً بجهود طلاب الدراسات العليا الذين يقع على ‏كاهلهم الكثير من الخدمات الطبية الموجودة بالمشافي الجامعية‎.‎

جاهزية على مدار الـ 24 ساعة

بدوره مدير عام الهيئة العامة لمشفى المواساة الدكتور أمين سليمان، أكد أنه تم تجهيز ‏المستلزمات الإسعافية اللازمة والطواقم الطبية والتمريضية، ورفع جاهزية غرف العمليات في ‏قسم الإسعاف لأكثر من 90 بالمئة، وأن الطواقم الطبية والتمريضية تعمل وفق برنامج مناوبات ‏متكامل على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أن الساعات الأولى من العيد مرت بسلاسة مع ‏تسجيل بعض الحوادث البسيطة فقط، مع الاستعداد لاستقبال حالات يمكن أن تحدث‎.

توافر الكوادر الطبية

ومن قسم الإسعاف الجراحي في مشفى المواساة، أوضح الدكتور ربيع علوان سنة ثانية ‏اختصاص جراحة صدرية، أن الكوادر الطبية في الإسعاف الجراحي متوفرة بشكل كامل، بما ‏يشمل أطباء الجراحة العامة، والعصبية، والأوعية، والبولية، مؤكداً أن معظم الحالات التي ‏وصلت حتى الآن كانت حوادث دراجات نارية وتم التعامل معها بنجاح‎.‎

معاون مدير عام مشفى الأطفال الجامعي الدكتور حسام دالاتي، أشار إلى أن المشفى في حالة ‏جاهزية تامة لاستقبال الحالات الإسعافية والباردة، مع متابعة الحالات المعتادة مثل الإنتانات ‏المعوية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين بعض الأدوية غير المتوفرة حالياً‎.‎





وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة ‏بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار 2026 حتى يوم السبت الـ ‌‏30 من أيار 2026 ضمناً‎.‎