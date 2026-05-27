وزير التعليم العالي يتفقد جاهزية المشافي الجامعية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، خلال جولة تفقدية اليوم الأربعاء على عدد من المشافي الجامعية في دمشق، أن منظومات الإسعاف والعنايات المشددة تعمل بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي بحالة جاهزية تامة لتلقي أي حالة إسعافية أو حرجة، مع تواجد الأطباء والمناوبين على مدار الساعة.
وشملت الجولة التي شارك فيها معاونة الوزير عبير قدسي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، ومدير المشافي الجامعية في الوزارة الدكتور صلاح الدين الخطيب، وعميد كلية الطب البشري الدكتور صبحي البحري، أقسام: غسيل الكلى، والإسعاف المتعدد، والعنايات المشددة، وقسم الحواضن والحديثي الولادة، في مشافي المواساة، والأطفال، والوطني الجامعي، حيث تم التأكد من سير العمل، ووجود الأطباء والمناوبين، ونوه الوزير الحلبي بجهود الكوادر الطبية والتمريضية المبذولة خلال العيد.
افتتاح مخبر وتأهيل قسم الإسعاف
وأكد الوزير الحلبي في مشفى المواساة، أهمية تطوير منظومة الإسعاف، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً البدء بتأهيل قسم الإسعاف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما سيتم قريباً افتتاح مخبر المشفى الذي يعد من أفضل المخابر في سوريا، داعياً الكوادر الطبية لتحديد النواقص وتقديمها إلى إدارة المشفى ليصار إلى تأمينها.
وفي مشفى الأطفال الجامعي، اطلع الوزير الحلبي على أعمال ترميم أرضيات الحواضن في المشفى، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة من المشفى لتحديد النواقص لشرائها مباشرة، وأن الاحتياجات الأساسية في المشفى من منافس وحواضن والإسعاف سيتم تأمينها خلال الفترة القريبة القادمة، من أجل إعادة الخدمات الطبية عالية المستوى للأطفال السوريين.
تدريب طلاب الدراسات العليا
وأكد الوزير الحلبي إيلاء الأهمية لطلاب الدراسات العليا في المشفى، وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لهم لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، حيث أكدت مديرة المشفى الدكتورة لينا خوري، أنه يتم تقديم محاضرات طبية صباحية لهم، ويتم العمل على إعادة المحاضرات المسائية، لافتة إلى ضرورة توفير بعض الأدوية والتحاليل.
وفي المشفى الوطني الجامعي، أشار الوزير الحلبي إلى ضرورة إعداد مصفوفة للاحتياجات في المشفى، وتحديد الثغرات والتحديات الموجودة وتزويد الوزارة بها، من أجل العمل على توفيرها، بما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
تأمين النواقص
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الوزير الحلبي، أن الهدف من هذه الجولة المفاجئة، هو التأكد من توفر المستلزمات والتجهيزات والأدوية، وقد تبين توفر معظم الأدوية الإسعافية، مع وجود بعض النواقص أو بعض الأدوية غير المتوفرة حيث تم التوجيه إلى تأمينها مباشرة لأقسام الإسعاف بهذه المشافي.
وأضاف الحلبي: كما تم التأكد من جاهزية منظومة الإسعاف لتلقي أي حالة إسعافية ممكنة أو أي حالة تحتاج إلى عناية مشددة، منوهاً بجهود طلاب الدراسات العليا الذين يقع على كاهلهم الكثير من الخدمات الطبية الموجودة بالمشافي الجامعية.
جاهزية على مدار الـ 24 ساعة
بدوره مدير عام الهيئة العامة لمشفى المواساة الدكتور أمين سليمان، أكد أنه تم تجهيز المستلزمات الإسعافية اللازمة والطواقم الطبية والتمريضية، ورفع جاهزية غرف العمليات في قسم الإسعاف لأكثر من 90 بالمئة، وأن الطواقم الطبية والتمريضية تعمل وفق برنامج مناوبات متكامل على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلى أن الساعات الأولى من العيد مرت بسلاسة مع تسجيل بعض الحوادث البسيطة فقط، مع الاستعداد لاستقبال حالات يمكن أن تحدث.
توافر الكوادر الطبية
ومن قسم الإسعاف الجراحي في مشفى المواساة، أوضح الدكتور ربيع علوان سنة ثانية اختصاص جراحة صدرية، أن الكوادر الطبية في الإسعاف الجراحي متوفرة بشكل كامل، بما يشمل أطباء الجراحة العامة، والعصبية، والأوعية، والبولية، مؤكداً أن معظم الحالات التي وصلت حتى الآن كانت حوادث دراجات نارية وتم التعامل معها بنجاح.
معاون مدير عام مشفى الأطفال الجامعي الدكتور حسام دالاتي، أشار إلى أن المشفى في حالة جاهزية تامة لاستقبال الحالات الإسعافية والباردة، مع متابعة الحالات المعتادة مثل الإنتانات المعوية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تأمين بعض الأدوية غير المتوفرة حالياً.
وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من أيار 2026 حتى يوم السبت الـ 30 من أيار 2026 ضمناً.