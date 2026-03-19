وزارة الصحة ترفع جاهزية المشافي والإسعاف خلال عطلة العيد

دمشق-سانا

رفعت وزارة الصحة مستوى الجاهزية القصوى في جميع المنشآت الصحية والإسعافية بالمحافظات، وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان الاستجابة السريعة، وتأمين الخدمات الطبية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور نجيب النعسان مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن الخطة تضمنت الاستنفار الكامل لمنظومة الإسعاف من خلال تعزيز نقاط تمركز السيارات وتكثيف تواجدها في المناطق ذات الكثافة السكانية وأماكن التجمعات والتنزه.

وأشار النعسان إلى أنه تم التأكيد على جميع الفرق الميدانية بضرورة تفقد جاهزية الأجهزة الطبية داخل السيارات وضمان توافر الأدوية والمستهلكات اللازمة للتعامل الفوري مع الحالات الإسعافية المختلفة قبل نقلها إلى المشافي.

غرفة الطوارئ تتابع الوضع آنياً

وبيّن النعسان أن غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة تتابع الوضع الصحي آنياً على مدار الساعة، لاستقبال البلاغات وتنسيق حركة سيارات الإسعاف بين المحافظات، ولا سيما في الحالات المرتبطة بازدحام الطرق أو التجمعات الكبيرة.

من جانبه، أكد الدكتور واصل الجرك مدير مديرية المنشآت الصحية في وزارة الصحة أن القطاع الصحي في حالة تأهب تام لضمان استمرارية الخدمات حيث تم رفع درجة الاستعداد في جميع المشافي والمنشآت الصحية، ولا سيما في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية المشددة.

وأشار الجرك إلى أنه تم وضع خطة مناوبات متكاملة تضمن توافر الكوادر الطبية والتمريضية والفنية بالعدد والكفاءة المطلوبين لمواكبة أي طارئ، إلى جانب التأكد من جاهزية الأجهزة الطبية الحيوية وتوافر المخزون الكافي من الأدوية، وخاصة الإسعافية منها، والمستلزمات الطبية الأساسية.

التنسيق مع وزارة الطوارئ عبر غرف عمليات مشتركة

ولفت الجرك إلى تفعيل خطط الطوارئ في المشافي للتعامل مع الحوادث الجماعية والحالات الحرجة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفي مقدمتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر غرف عمليات مشتركة لتبادل المعلومات وضمان تكامل الجهود وسرعة الاستجابة.

وأكد الجرك أن صحة المواطنين وسلامتهم على رأس أولويات الوزارة، داعياً الجميع إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة خلال العطلة، ومتمنياً للجميع عيداً آمناً وصحياً.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أصدرت الخميس الماضي بلاغاً بتعطيل الجهات العامة بمناسبة أعياد (الثورة والفطر السعيد والأم والنوروز) وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار 2026 ولغاية الإثنين 23 آذار 2026 ضمناً.