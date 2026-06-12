وزير التعليم العالي: استكمال إجراءات رصد اعتمادات رواتب الموفدين في الخارج ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، بينما لا يزال استكمال إجراءات صرفها مرتبطاً حالياً بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
وأوضح الوزير الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، أن “الوزارة تضع ملف الموفدين في مقدمة أولوياتها، وتتابعه بشكل حثيث مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بالسرعة الممكنة”.
ولفت الحلبي إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل يومي ومباشر، مؤكداً أنه فور ورود الموافقات المطلوبة إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
وشدد الحلبي على أن الموفدين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً لسوريا، وأن الوزارة حريصة على توفير كل ما من شأنه دعم مسيرتهم العلمية، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم الأكاديمي بما يليق بهم وبالدور الوطني المنتظر منهم في خدمة وطنهم ومؤسساته العلمية مستقبلاً.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في الخامس من نيسان الماضي، أن ملف رواتب الموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، يحظى بمتابعة يومية ومباشرة، ويتم العمل لتسريع إنجازه، بما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم، تقديراً لما يقدمونه من جهد علمي يمثل رصيداً استراتيجياً للوطن.