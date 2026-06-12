وزير التعليم العالي: استكمال إجراءات رصد اعتمادات رواتب الموفدين في الخارج ‏

‏دمشق-سانا

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‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أنه تم استكمال الإجراءات المتعلقة ‏بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين في ‏الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، بينما لا يزال استكمال إجراءات صرفها مرتبطاً حالياً ‏بالموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.‏

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‏وأوضح الوزير الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة، أن “الوزارة تضع ‏ملف الموفدين في مقدمة أولوياتها، وتتابعه بشكل حثيث مع الجهات المعنية لضمان تأمين ‏حقوقهم ومستحقاتهم بالسرعة الممكنة”.‏

‌‏ولفت الحلبي إلى أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل يومي ومباشر، مؤكداً أنه فور ورود ‏الموافقات المطلوبة إلى مصرف سوريا المركزي ستتم المباشرة بإجراءات الصرف بشكل فوري ‏وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.‏

‌‏وشدد الحلبي على أن الموفدين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً لسوريا، وأن الوزارة ‏حريصة على توفير كل ما من شأنه دعم مسيرتهم العلمية، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم ‏الأكاديمي بما يليق بهم وبالدور الوطني المنتظر منهم في خدمة وطنهم ومؤسساته العلمية ‏مستقبلاً.‏

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‏يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في الخامس من نيسان الماضي، ‏أن ملف رواتب الموفدين في الخارج والمنقطعة منذ عام 2024، يحظى بمتابعة يومية ومباشرة، ‏ويتم العمل لتسريع إنجازه، بما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم، تقديراً لما يقدمونه من جهد ‏علمي يمثل رصيداً استراتيجياً للوطن.‏