الصحة السورية تعزز خدمات الإسعاف والطوارئ ‏بمطار دمشق الدولي لرعاية الحجاج

دمشق-سانا
كثّفت وزارة الصحة السورية جهودها في مطار دمشق الدولي لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ لحجاج موسم 1447هـ – 2026م، عبر خطة استجابة طبية متكاملة تنفّذها منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ لضمان سلامة المغادرين وتقديم الرعاية الفورية لهم.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن الخطة التي تنفذها منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ، تشمل دعم المركز الصحي الدائم في المطار بفريق إسعافي إضافي، وسيارات إسعاف مجهزة بالكامل، لمواكبة ضغط الرحلات والأعداد الكبيرة من الحجاج كما تم توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المتنوعة، بدءاً من الأعراض البسيطة كالإجهاد والصداع والالتهابات، وصولاً إلى الحالات الطارئة كاضطرابات سكر الدم وآلام الصدر، إضافة إلى متابعة الأمراض المزمنة الشائعة لدى كبار السن.
ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الطبية تتولى ميدانياً إجراء الفحوصات السريرية، وتخطيط القلب، وتقديم الإسعافات الأولية والضماد، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة ومرافقتها حتى استقرارها.
وتشير الإحصاءات إلى تعامل الفرق يومياً مع متوسط يتراوح بين 10 و15 حالة، تشمل الفحص السريع، وقياس المؤشرات الحيوية، وتقديم المسكنات.
وكانت وزارة الصحة السورية أصدرت الثلاثاء الماضي، مجموعة من الإرشادات الصحية والتوعوية الخاصة بموسم الحج، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك الحج بأمان وسهولة.