الصحة السورية تعزز خدمات الإسعاف والطوارئ ‏بمطار دمشق الدولي لرعاية الحجاج

دمشق-سانا‏

كثّفت وزارة الصحة السورية جهودها في مطار دمشق ‏الدولي لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ لحجاج موسم ‌‏1447هـ – ‌‏2026م، عبر خطة استجابة طبية متكاملة ‏تنفّذها منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ لضمان ‏سلامة المغادرين وتقديم ‏الرعاية الفورية لهم‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الإثنين أن الخطة التي تنفذها منظومة الإحالة ‏والإسعاف ‏والطوارئ، تشمل دعم المركز الصحي الدائم ‏في المطار بفريق إسعافي إضافي، وسيارات إسعاف ‏مجهزة بالكامل، لمواكبة ‏ضغط الرحلات والأعداد ‏الكبيرة من الحجاج كما تم توفير كل الأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات ‌‏المتنوعة، بدءاً من الأعراض البسيطة كالإجهاد والصداع ‏والالتهابات، وصولاً إلى الحالات الطارئة كاضطرابات ‏سكر الدم ‏وآلام الصدر، إضافة إلى متابعة الأمراض ‏المزمنة الشائعة لدى كبار السن‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الطبية تتولى ميدانياً إجراء ‏الفحوصات السريرية، وتخطيط القلب، وتقديم الإسعافات ‏الأولية ‏والضماد، ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات ‏العامة ومرافقتها حتى استقرارها.

وتشير الإحصاءات إلى تعامل الفرق يومياً مع متوسط ‏يتراوح بين 10 و15 حالة، تشمل الفحص السريع، ‏وقياس المؤشرات ‏الحيوية، وتقديم المسكنات‎.‎

وكانت وزارة الصحة السورية أصدرت الثلاثاء الماضي، ‏مجموعة من الإرشادات الصحية والتوعوية الخاصة ‏بموسم الحج، ‏بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج ‏وتمكينهم من أداء المناسك الحج بأمان وسهولة‎.‎

