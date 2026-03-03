انخفاض إصابات اللشمانيا في منطقة “الهيشة” بالرقة

دمشق-سانا

حققت مديرية الصحة في محافظة الرقة تقدماً ملحوظاً في جهود مكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة الهيشة وريفها، حيث انخفض عدد الإصابات المسجلة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات تراجع من 1377 حالة إلى 277 حالة فقط، بنسبة انخفاض بلغت نحو 80 بالمئة، وذلك بفضل خطة ميدانية مكثفة اعتمدت على الاستجابة السريعة والمتابعة الدقيقة للحالات.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المتخصصة نفذت 14 جولة ميدانية حتى الآن، بمعدل زيارة أسبوعية كل يوم خميس، شملت بلدة الهيشة والقرى المجاورة لها، مبينة أن الجولات شملت تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجاني للمصابين في مقر البلدية، بالتزامن مع عمل فرق طبية جوالة لمتابعة التزام المصابين بجرعات العلاج حتى الشفاء التام، كما تم تكثيف حملات التوعية الوقائية للسكان المحليين لتعريفهم بسبُل الوقاية من المرض.

وبين مدير صحة الرقة الدكتور عبدالله الحمود في تصريح له، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح العمل الميداني المنظم والتنسيق المستمر بين الكوادر الصحية والمجتمع المحلي.

وأشار الحمود إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ خططها الوقائية والعلاجية لضمان حماية الصحة العامة، والعمل على الوصول بالمنطقة إلى مرحلة التعافي الكامل من المرض.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في منطقة الهيشة استكمالاً لجهود متواصلة تبذلها وزارة الصحة والمديريات التابعة لها لمكافحة داء الليشمانيا الجلدية في مختلف المحافظات.

وكانت مديرية صحة دير الزور أطلقت في حزيران الماضي حملة رش رذاذي منزلي باستخدام مبيد حشري فعّال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استهدفت القضاء على ذبابة الرمل الناقلة للمرض خلال فترة ذروة نشاطها.