الكونغو الديمقراطية: فيروس إيبولا يسجل تفشياً جديداً ويودي بحياة العشرات

كينشاسا-سانا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 80 حالة وفاة، جراء تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في مقاطعة إيتوري شرق البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الصحة سامويل روجر كامبا مولامبا قوله اليوم السبت في بيان: إن الفحوص المخبرية أكدت ثماني إصابات بسلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا في المناطق الصحية بروامبارا ومونغوالو وبونيا.

وأضافت الوزارة: إنها سجلت حتى الآن 246 حالة اشتباه بالإصابة، مشيرةً إلى أن أول حالة تعود لممرضة توفيت في مركز بونيا الطبي بعد ظهور أعراض شملت الحمى والنزف والقيء والهزال الشديد.

وأكدت الحكومة الكونغولية تفعيل مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتعزيز إجراءات المراقبة والفحوص، إضافة إلى نشر فرق الاستجابة السريعة لاحتواء التفشي.

بدورها، أعربت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قلقها من احتمال اتساع انتشار الفيروس بسبب الحركة السكانية الكثيفة في المناطق المتضررة، وقربها من أوغندا وجنوب السودان.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تخصيص 500 ألف دولار من صندوق الطوارئ لدعم جهود الاستجابة، بما يشمل المراقبة وتتبع المخالطين والفحوص والرعاية الصحية.

وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أكدت أمس الجمعة، تفشي ‏فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط ‏تحذيرات من احتمال اتساع نطاق انتشار المرض بسبب كثافة الحركة ‏السكانية في المنطقة‎.‎