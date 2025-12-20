الإمارات تعتمد علاجاً جينياً لمرضى ضمور العضلات الشوكي

دبي-سانا

أعلنت مؤسسة “الإمارات للدواء” منح الموافقة التنظيمية لدواء “إتفيزما – Itvisma” كعلاج جيني مخصص لمرضى ضمور العضلات الشوكي، لتصبح الإمارات ثاني دولة تعتمده عالمياً.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المديرة العامة لمؤسسة “الإمارات للدواء” الدكتورة فاطمة الكعبي قولها اليوم: إن الموافقة على الدواء تمثل خطوة محورية تعكس التزام الدولة بتوفير أحدث العلاجات الجينية المتقدمة للمرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض الوراثية النادرة مثل ضمور العضلات الشوكي.

وأوضحت أن اعتماد الدواء يستند إلى نتائج الدراسات السريرية التي أثبتت تحسناً واضحاً في القدرات الحركية للمرضى واستدامة هذه الفوائد على المدى الطويل، إلى جانب ما أظهره العلاج من ملف أمان إيجابي خلال مراحل التقييم السريري.

ولفتت الكعبي إلى أن منح دولة الإمارات الموافقة التنظيمية لهذا العلاج يعكس ريادتها في تبنّي واعتماد التقنيات الدوائية المتقدمة، ويعزّز الثقة الدولية بقدرة نموذجها التنظيمي على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقته وشفافيته، بما يضمن وصول العلاجات المبتكرة إلى المرضى في الوقت المناسب.

وأكدت الكعبي أن مؤسسة الإمارات للدواء ستواصل دعم الابتكار الطبي وتبني العلاجات الحديثة التي ترتقي بجودة الحياة، وذلك انسجاماً مع رؤية الدولة لبناء قطاع صحي رائد يقوم على المعرفة والكفاءة والاستدامة.

يشار إلى أن دواء “إتفيزما – Itvisma” وهو علاج جيني يعتمد على ناقل فيروسي غُدّي، يستخدم لمعالجة ضمور العضلات الشوكي لدى البالغين والأطفال ابتداء من عمر العامين فما فوق من الفئة المؤهلة طبياً، وسبق أن اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في تشرين الثاني 2025.