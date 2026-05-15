تأكيد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وتحذيرات من اتساع رقعة الانتشار

كينشاسا-سانا‏

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تأكيد تفشي ‏فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط ‏تحذيرات من احتمال اتساع نطاق انتشار المرض بسبب كثافة الحركة ‏السكانية في المنطقة‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن المراكز، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في ‏أفريقيا، قولها اليوم الجمعة في بيان لها: إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع سلطات ‏الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان وشركاء دوليين، بهدف تعزيز ‏المراقبة عبر الحدود ورفع جاهزية الاستجابة‎.‎

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن نحو 246 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس، ‏إضافة إلى 65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، من ‏بينها أربع وفيات تأكدت إصابتها مخبرياً‎.‎

وأعربت المراكز عن قلقها من خطر انتشار المرض بشكل أكبر، في ظل ‏النشاط السكاني المرتبط بالتعدين والتنقلات الكثيفة في مناطق بونيا ‏وروامبارا‎.‎

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الخطيرة التي تنتقل عبر الاحتكاك المباشر ‏بسوائل الجسم للمصابين أو المواد الملوثة، وغالباً ما يؤدي إلى الوفاة، ما ‏يجعل احتواء التفشي أمراً بالغ الأهمية لمنع انتشاره إقليمياً‎.‎

يأتي تأكيد تفشّي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بالكونغو الديمقراطية ‏بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن سلالة ‏الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا ‏على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة ‏للانتقال بين البشر‎.‎