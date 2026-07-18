رابطة الأطباء السوريين في تركيا تنظم ملتقى في إسطنبول للتعريف بأهدافها ومشاريعها

إسطنبول-سانا

نظّمت رابطة الأطباء السوريين في تركيا ملتقىً تعريفياً في مدينة إسطنبول، اليوم السبت، ضمن سلسلة ملتقيات تقام في عدد من المدن التركية، بهدف التعريف بالرابطة ومؤسسيها ورؤيتها ومشاريعها، إلى جانب دعوة الأطباء السوريين إلى المشاركة في المؤتمر التأسيسي المقرر عقده خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وتناول الملتقى أهداف الرابطة باعتبارها كياناً مهنياً مستقلاً مرخصاً رسمياً وغير ربحي، يسعى إلى توحيد جهود الأطباء السوريين في تركيا، وتعزيز التواصل والتعاون المهني بينهم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع.

واستعرض القائمون على الملتقى أبرز مسارات عمل الرابطة ومشاريعها، والتي تتضمن دعم جهود تطوير القطاع الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرات طبية وإنسانية، وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل، وحملات للتوعية الصحية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية وتعزيز التعاون المهني، لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية.

وأوضح منظمو الملتقى أن الرابطة تضم حتى الآن نحو 300 طبيب انضموا إليها رسمياً، فيما تتواصل مع أكثر من 1500 طبيب سوري في مختلف الولايات التركية، ضمن جهودها لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز العمل المؤسسي تمهيداً لانعقاد المؤتمر التأسيسي.

وقال مؤسس ورئيس رابطة الأطباء السوريين في تركيا عادل السعيدي في تصريح خاص لـ سانا: إن دعم وتطوير القطاع الصحي في سوريا يمثل أحد أبرز محاور عمل الرابطة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها تعمل على إعداد مجموعة من المشاريع الطبية والإنسانية تشمل برامج تدريب وتأهيل الكوادر الصحية، وإطلاق حملات توعية صحية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الخدمات الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية في عدد من المناطق السورية، إلى جانب نقل الخبرات والاستفادة من الكفاءات الطبية السورية العاملة في تركيا.

وأضاف السعيدي: إن الرابطة تجري اتصالات وتنسيقاً مع الجهات المعنية لإنجاز هذه المشاريع، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال المؤتمر التأسيسي المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل.

بدورها، أكدت الطبيبة فاطمة الشيخ علي، في تصريح خاص لـ سانا، أن الرابطة تمثل خطوة مهمة لتوحيد جهود الأطباء السوريين ضمن إطار مهني مؤسسي، مشيرة إلى أن هذا الكيان سيسهم في تحويل المبادرات الفردية إلى مشاريع صحية أكثر تنظيماً واستدامة، بما يدعم القطاع الصحي في سوريا ويستفيد من خبرات الأطباء السوريين في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

وأكد منظمو الملتقى أن الملتقيات التعريفية تأتي في إطار بناء كيان مهني جامع للأطباء السوريين في تركيا، يعزز دورهم العلمي والمهني، ويوظف خبراتهم في تنفيذ المبادرات والمشاريع الصحية والإنسانية، بما يسهم في دعم تطوير المنظومة الصحية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.