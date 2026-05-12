وزارة الصحة تطلق برنامج “رأب الفجوة في الصحة النفسية”

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة السورية، برنامج “رأب الفجوة في الصحة النفسية”، لتدريب الكوادر من مختلف الوزارات المعنية بهذا المجال، بهدف توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية، وضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لسد فجوة الصحة النفسية (mhGAP)، والاتحاد الأوروبي.

وأوضح معاون مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور غزوان البويضاني في تصريح عبر قناة الوزارة على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يركز على تعزيز المهارات في التعرف على الاضطرابات النفسية الشائعة، وتقديم التدخلات المناسبة لها ليقوم المتدربون لاحقاً بنقل الخبرات والمعارف إلى الأطباء والعاملين في المؤسسات، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية ضمن المراكز الصحية الأولية والمستوصفات.

وبيّن البويضاني أن هذا النوع من التدريب الشامل الذي يجمع كوادر من وزارات متعددة، يُنفذ للمرة الأولى في سوريا، مشيراً إلى أهمية البرنامج في دعم النظام الصحي، وتبسيط تقديم خدمات الصحة النفسية للمواطنين.

ويهدف برنامج منظمة الصحة العالمية لسد فجوة الصحة النفسية (mhGAP)، إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للاضطرابات النفسية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات في البلدان، ولا سيما ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومن خلال الرعاية المناسبة والدعم النفسي والاجتماعي والأدوية، يمكن علاج عشرات الملايين من الاكتئاب والفصام والصرع، والوقاية من الانتحار، والبدء بحياة طبيعية، حتى في ظل ندرة الموارد.