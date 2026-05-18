وفاة شخص بفيروس “هانتا” في ولاية كولورادو الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية كولورادو الأمريكية اليوم الإثنين وفاة شخص جراء إصابته بفيروس “هانتا”، مؤكدة أن هذه الحالة معزولة ولا صلة لها بالتفشي الأخير المسجل على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

ونقلت رويترز عن مسؤولي وزارة الصحة العامة والبيئة في الولاية قولهم في بيان: “إن سلالة فيروس هانتا التي تسببت في الوفاة تنتشر عادة في كولورادو في مثل هذا الوقت من العام”، مشيرين إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر التعرض للفيروس.

وفي سياق متصل، رست السفينة السياحية “هونديوس” التي ترفع علم هولندا في ميناء روتردام اليوم، وكان على متنها نحو 150 راكباً ومن أفراد الطاقم ينتمون لـ 23 دولة، وذلك بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية في الثاني من أيار الجاري عن رصد مجموعة من الأمراض التنفسية الحادة على متنها.

وأدت الإصابات على متن السفينة إلى وفاة ثلاثة أشخاص، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية أن هناك 8 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين تشمل الوفيات المذكورة، مؤكدة في الوقت ذاته إبقاء تقييمها لتفشي الفيروس عند مستوى “منخفض الخطورة”.

يذكر أن فيروس “هانتا” ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض، في حين يعد انتقاله بين البشر أمراً نادراً ولا يحدث إلا بعد اتصال وثيق ومطول، وتصل فترة حضانة المرض إلى نحو ستة أسابيع.