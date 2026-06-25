منظمة الصحة العالمية: الاستجابة لمرض إيبولا ما زالت دون المطلوب والخطر العالمي منخفض

جنيف-سانا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ما زالت دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن سرعة انتشار الفيروس لا تزال تتفوق على تدابير الاستجابة الحالية.

ونقلت رويترز عن غيبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “إن تقييم الخطر العالمي الناجم عن تفشي هذا المرض لا يزال منخفضاً”، داعياً في الوقت ذاته إلى التوسع في اتخاذ التدابير العاجلة لاحتواء سلالة (بونديبوجيو) النادرة من الفيروس.

وأوضح مدير عام المنظمة أن عمليات تتبع المخالطين، وقدرات العلاج المتاحة غير كافية، فضلاً عن استمرار التحديات التي تواجه عمليات الدفن الآمن في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها المنظومة الصحية في المناطق المتضررة.

وكانت المنظمة قد أشارت في بيان لها أمس إلى أن الموجة الحالية من المرض سجلت الحصيلة الأعلى من الإصابات المؤكدة خلال شهرها الأول، مقارنة بأي موجة سابقة، حيث تقع بؤرة التفشي الأساسية في الكونغو التي سجلت 1094 إصابة مؤكدة منها 277 حالة وفاة، في حين أكدت أوغندا المجاورة تسجيل 20 إصابة وحالتي وفاة.