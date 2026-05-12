أكثر من 13 ألف مستفيد من خدمات مشفى الأطفال التخصصي في الرقة خلال ‏شهر نيسان ‏

الرقة-سانا ‏

تجاوز عدد مراجعي مشفى الأطفال التخصصي في مدينة الرقة أكثر من 13 ألف ‌‏مراجع خلال شهر نيسان الماضي، مسجلاً أكثر من ضعف المعدل الشهري ‏للعام ‏الماضي، وفق مدير الصحة في المحافظة عبد الله الحمود الخلف. ‏

ولفت مدير الصحة في تصريح لـ مراسل سانا إلى أن هذه الزيادة جاءت في ظل ‏ارتفاع عدد الإصابات ‏التنفسية الموسمية، وزيادة الضغط على أقسام المشفى ‏المختلفة، باعتباره المشفى العام ‏الوحيد المخصص للأطفال في المحافظة، مؤكداً أن ‏المديرية تعمل بالتنسيق مع ‏عدد من المنظمات على دعم المشفى وتحسين قدرته ‏الاستيعابية، من خلال ‏دعم الأقسام والتجهيزات الطبية اللازمة.‏

وأشار الخلف إلى أن الوفد التركي الذي زار المحافظة مؤخراً واطلع على واقع ‏المشافي، أكد تقديم الدعم لعدد منها، بينها مشفى الأطفال، بما يسهم في تحسين ‏الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وتخفيف الضغط عن الكوادر الطبية.‏

ارتفاع أعداد المراجعين

بدوره، أوضح إداري المشفى بشار الجاسم في تصريح مماثل، أن عدد المستفيدين ‏من خدمات المشفى خلال شهر نيسان بلغ نحو 13160، توزعوا بين 7163 ‏مراجعاً للعيادات الخارجية، و2453 حالة إسعافية، و168 حالة في قسم الحواضن، ‏و127 عملية جراحية، و77 حالة في قسم العناية، إضافة إلى إجراء 1054 صورة ‏شعاعية و1127 تحليلاً مخبرياً، واستقبال 991 حالة في قسم الأجنحة.‏

وأشار إلى أن المشفى يعمل وفق خطة تنظيمية للتعامل مع الأعداد الكبيرة من ‏المرضى، تعتمد على آلية الفرز الطبي وتحديد الأولويات، لضمان وصول الخدمة ‏الطبية في الوقت المناسب، إضافة إلى التنسيق بين الأقسام وتوزيع الكوادر بما ‏يسهم في تخفيف الضغط والحفاظ على جودة الخدمات الطبية.‏

وبيّن الجاسم، أن من أبرز التحديات التي تواجه المشفى الارتفاع المفاجئ في أعداد ‏المرضى، في ظل محدودية عدد الأسرة والشواغر مقارنة بحجم المراجعين، إضافة ‏إلى نقص بعض التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود أعطال متكررة ‏تحتاج إلى صيانة مستمرة.‏

خدمات على مدار الساعة

ولفت إلى أن أقسام المشفى تقدم خدماتها على مدار الساعة، حيث يضم أربع ‏عيادات للأطفال، وعيادة جراحية تستقبل المرضى من الأحد إلى الخميس، إلى ‏جانب أقسام الإسعاف والعمليات والصيدلية المناوبة بشكل دائم، فضلاً عن أقسام ‏الحواضن والعناية المركزة والعزل.‏

وأوضح أن قسم الحواضن يضم 33 حاضنة، و6 قواصات فعالة، فيما يحتوي قسم ‏العناية المركزة على 6 أسرة، إضافة إلى 7 حواضن عناية، و4 أجهزة تنفس ‏اصطناعي، مؤكداً أن الأدوية تُقدم مجاناً لمرضى العيادات والأجنحة ضمن ‏الإمكانات المتاحة.‏

صعوبة تأمين شواغر لبعض الحالات

بدوره، أوضح الطبيب أحمد المحمد من قسم العيادات في تصريح لـ مراسل سانا أن ‏العيادات تستقبل يومياً ما بين 250 و300 طفل، مبيناً أن أغلب الحالات تتمثل ‏بالإنتانات التنفسية والقصبية الناتجة عن تبدلات الطقس.‏

وأشار المحمد إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى قبول ضمن الأجنحة أو الحواضن، ‏بينما يتم تخريج حالات أخرى بعد إجراء التحاليل والصور الشعاعية، وتقديم العلاج ‏اللازم، لافتاً إلى أن زيادة أعداد المرضى تؤدي أحياناً إلى صعوبة تأمين شواغر ‏لبعض الحالات.‏

من جهته، أكد محمد العلوش من أهالي مدينة الرقة أن الكوادر الطبية في المشفى ‏تعاملت بسرعة مع حالة طفله الصحية فور وصوله، مشيراً إلى أنه تلقى الرعاية ‏الطبية اللازمة والأدوية المطلوبة بشكل مجاني ودون صعوبات.‏

وقامت وزارة الصحة خلال آذار الماضي بتزويد المشفى بثلاث حواضن للعناية ‏بالمواليد، إضافة إلى ست حواضن أخرى عادية، وأوتوماتيكية، الأمر الذي يسهم في ‏رفع كفاءة الخدمات المقدمة للرضع وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية بهم.‏

يذكر أن القطاع الصحي في الرقة تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة ‏أدت إلى خروج عدد من المشافي والمراكز الصحية من الخدمة وتضرر البنية ‏التحتية، ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للأهالي.‏