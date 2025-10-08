الداخلية: الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية يتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر باهتمام

اللاذقية-سانا

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها تتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر، التي وقعت صباح اليوم أمام مدرسة جمال داوود، باهتمام مباشر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان على قناتها عبر التلغرام، أن قيادة الأمن الداخلي أوعزت إلى الجهات المختصة بالتحرك الفوري وبدء التحقيق وجمع المعلومات اللازمة؛ لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين منذ ورود البلاغ.

وأضافت الوزارة: تؤكد قيادة الأمن الداخلي أن الجهود الميدانية متواصلة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان الوصول إلى الطفل وتحريره بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.