رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية يتفقد منفذ نصيب الحدودي مع الأردن

درعا-سانا

تفقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، برفقة معاونه للشؤون الجمركية خالد البراد، منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، في إطار متابعة واقع العمل الميداني وتعزيز الجاهزية التشغيلية للمنفذ.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أنه تم الاطلاع على سير العمل في مختلف الأقسام في المنفذ، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد القادمين والمغادرين، إضافة إلى تنامي حركة نقل البضائع عبر المنفذ، الذي يُعد أحد أهم المنافذ البرية الحيوية في سوريا.

كما جرى عرض الدراسات النهائية الخاصة بمشاريع التوسعة وتطوير البنية التحتية في المنفذ، والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة الأداء وتشمل هذه المشاريع توسعة ساحات الشحن، وتأهيل المسارات الحالية، وإنشاء طرقات ربط جديدة مع الجانب الأردني من المنفذ، بما يسهم في تسهيل حركة العبور وتعزيز انسيابية الترانزيت.

وأكد بدوي أهمية تسريع تنفيذ هذه المشاريع بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية وتطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتجار، ويعزز دور سوريا كممر لوجستي إقليمي فاعل.

وتأتي هذه الجولة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير عمل المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة، بما يواكب حركة النمو المتزايدة في قطاع النقل والتبادل التجاري.

ويعد منفذ نصيب في محافظة درعا، على الحدود مع الأردن أحد أهم الممرات البرية في المنطقة، نظراً لموقعه الحيوي على الطريق الدولي الواصل بين المشرق العربي ودول الخليج وعلى مدى سنوات مثل نقطة عبور رئيسية للمسافرين ولحركة الشحن التجارية، ما جعله ركيزة أساسية للتجارة البرية وتدفق البضائع بين سوريا والأردن والأسواق الإقليمية.