نجاح عملية فصل توءم ملتصق فلبيني في مستشفى تخصصي بالرياض

الرياض-سانا

تمكن الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، اليوم الخميس، من تحقيق انجاز طبي جديد تمثل في فصل التوءم الملتصق الفلبيني “كليا وموريس آن”، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الرياض، عبر عملية جراحية معقدة استمرت نحو 13 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي قوله: إن عملية الفصل تمت بنجاح بعد مرور 12 ساعة و45 دقيقة من العمل المتواصل، بدءاً من مرحلة التخدير، مشيراً إلى أن هذه هي المرحلة الثالثة من العملية، حيث يتبعها مرحلتان مخصصتان للترميم والتجميل وإغلاق الجمجمة.

وبين الربيعة، أن العملية جرت بمشاركة 30 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير وجراحة التجميل والأشعة والعناية المركزة.

يذكر أن هذه العملية تعد رقم 70 ضمن سلسلة عمليات البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الذي شمل عبر تاريخه الممتد لأكثر من 35 عاماً حالات متعددة من 27 دولة.