حملة “شفاء 2026” في مشفى الرازي بحلب.. جراحات نوعية مجانية للجنف والأعصاب

حلب-سانا

أطلق المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا، ضمن برنامج “شفاء 2026″، حملة طبية متخصصة لإجراء جراحات الجنف والجراحة العصبية في مشفى الرازي بمدينة حلب، بهدف تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى المحتاجين، وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح القائمون على الحملة، أن هذه العمليات تُعد من الجراحات الدقيقة وذات الأهمية العالية، نظراً لدورها في التخفيف من معاناة المرضى ومعالجة حالات معقدة تتطلب خبرات وتجهيزات متقدمة.

وبيّن اختصاصي جراحة الأعصاب والعمود الفقري الدكتور محمد جميل مكي، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن الحملة انطلقت في الخامس من نيسان الجاري، وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، وتشمل إجراء طيف واسع من العمليات الجراحية، منها أورام الدماغ وأورام النخاع الشوكي، إضافة إلى جراحات تصحيح الجنف وعمليات العمود الفقري الرقبي والقطني.

وأشار مكي إلى أن جميع العمليات تُجرى بشكل مجاني بالكامل، برعاية وزارة الصحة، وبالتعاون مع مديرية صحة حلب وإدارة مشفى الرازي، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدد من العمليات الجراحية في مشفيي الرازي وحلب الجامعي، شملت استئصال أورام لدى الأطفال واليافعين، على أن يتم خلال الأيام القادمة البدء بعمليات تصحيح الجنف للفئات العمرية ذاتها، إلى جانب عمليات العمود الفقري للبالغين.

الدكتور رامي كلزي، طبيب في شعبة الجراحة العصبية بمشفى الرازي، لفت إلى أن الفريق الطبي أجرى خلال الأسبوع الجاري أكثر من ست عمليات نوعية في مجال الجراحة العصبية، تنوعت بين تثبيت العمود الفقري وإزالة أورام الدماغ والنخاع الشوكي، مع استمرار العمل لإجراء المزيد من العمليات خلال فترة الحملة.

وأكد أن الحملة لن تقتصر على مدينة حلب، بل ستشمل عدداً من المحافظات، بما يعزز الوصول إلى شريحة أوسع من المرضى، وتقديم خدمات جراحية متقدمة في مختلف الاختصاصات.

وكانت الحملة الثانية من سلسلة “شفاء” أطلقت في آب الماضي، بدعم من وزارة الصحة ومنظمة الأطباء المستقلين، حيث قدمت 2500 استشارة طبية متعددة التخصصات، بجهود أكثر من 200 طبيب ومتطوع، بالإضافة إلى إجراء 15 عملية جراحة عصبية معقدة في حلب وإدلب.