خدمات علاجية مجانية بالآزوت السائل في المستشفى التخصصي للأمراض الجلدية بدمشق

دمشق-سانا

تسهم “عيادة الآزوت السائل” في المستشفى التخصصي للأمراض الجلدية بدمشق في علاج وتخفيف معاناة المرضى من الإصابات الجلدية الشائعة من خلال خدماته العلاجية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور زهير الفرخ اختصاصي الأمراض الجلدية إلى أن مادة الآزوت السائل متوافرة في المستشفى بشكل دائم، حيث تُقدم الجلسات العلاجية للمرضى بمعدل مرة واحدة أسبوعياً، وبشكل مجاني بالكامل، مبيناً أن هذه المادة تُستخدم بفعالية في علاج طيف واسع من الأمراض، من أبرزها إصابات اللاشمانيا، والزوائد اللحمية، والثآليل.

وحول آلية تطبيق العلاج، لفت الفرخ إلى أن العلاج بالآزوت السائل يتمتع بمرونة في الاستخدام، وفقاً لنوع وطبيعة الآفة الجلدية، حيث يمكن تطبيقه إما عن طريق البخ المباشر على المنطقة المصابة، أو من خلال التماس المباشر باستخدام القطنة الطبية، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمراجعين.

ويعكس استمرار توفر مادة الآزوت السائل سعي وزارة الصحة للحفاظ على استمرارية العلاجات الأساسية داخل المشافي العامة في مجال الأمراض الجلدية التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرضى عليها، مثل الثآليل وغيرها من الإصابات الشائعة، ما يؤمّن خيارات علاجية ميسّرة.

وكان وزير الصحة السوري مصعب العلي، افتتح، في الثامن من أيلول الماضي المشفى التخصصي للأمراض الجلدية بدمشق، بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الصحية، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في جميع التخصصات.

