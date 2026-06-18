تركيب وتفعيل شبكة كاميرات مراقبة في مدينة الرستن ضمن حملة “أربعاء الرستن”

حمص-سانا



أنهت إدارة منطقة الرستن بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، تركيب وتفعيل شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة ضمن حملة “أربعاء الرستن”، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الواقعين الأمني والخدمي في المدينة.



وشملت الشبكة المحاور والتقاطعات والشوارع الحيوية ومداخل ومخارج المدينة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة العامة، وحماية الممتلكات، والحد من السرقات والتجاوزات عبر مراقبة مستمرة على مدار الساعة، بما يسهم في دعم الاستقرار ورفع مستوى الخدمات الأمنية.



وأوضح نائب مدير منطقة الرستن مصطفى النقيب في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز المراقبة الأمنية والحد من السرقات والحوادث، مبيناً أنه جرى توزيع الكاميرات على النقاط الأكثر حيوية، بما في ذلك التجمعات السكانية والتقاطعات الخطرة وبداية السوق الشعبي ومداخل ومخارج المدينة.



وأضاف النقيب: إن المشروع يشكل نواة لمنظومة مراقبة أوسع داخل المدينة، حيث تم تركيب نحو 90 كاميرا قابلة للتوسع لتصل إلى نحو 250 كاميرا مستقبلاً في حال تأمين الدعم اللازم، مؤكداً أن التقنيات المستخدمة حديثة ومتطورة وتواكب الاحتياجات الأمنية الراهنة، وتسهم في تعزيز شعور المواطنين بالأمان.



من جهته أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في ريف حمص الشمالي سليمان الرجب،‏ أن شبكة الكاميرات تسهم في الحد من التجاوزات والمخالفات الأمنية والمرورية، ولا سيما ما يتعلق بالدراجات النارية غير المنضبطة، إضافة إلى دورها في تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق والطوارئ، والمساهمة في الحفاظ على المرافق العامة وترسيخ الطمأنينة لدى الأهالي.



بدوره أشار مسؤول الإعلام في مبادرة “أربعاء الرستن” مراد سعد الدين ‏إلى أن دور المبادرة لم يقتصر على التنسيق، بل شمل الدراسة والتخطيط الميداني لتحديد النقاط الحيوية ذات الأولوية، إضافة إلى التعبئة المجتمعية وحشد الدعم من الأهالي والمغتربين، فضلاً عن الإشراف المباشر على مراحل التنفيذ وضمان جودة العمل الفني.



وبيّن أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال حماية المرافق العامة التي جرى ترميمها، وتنظيم الحركة المرورية، والمساعدة في رصد الطوارئ والاستجابة لها بسرعة وكفاءة.



ويعد مشروع شبكة كاميرات المراقبة أحد مشاريع حملة “أربعاء الرستن” التي تتضمن سلسلة من المبادرات الخدمية والتنموية في المدينة.