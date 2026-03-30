ورشة تدريبية لتأهيل الكوادر التمريضية في السويداء

السويداء-سانا

ركزت الدورة التدريبية التي أقامتها وزارة الصحة اليوم الإثنين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في مدرسة التمريض والقبالة بمحافظة السويداء على تعزيز دور العاملين الصحيين في تقديم الخدمات الصحية المخصصة للمراهقين.

كما شملت الدورة الرعاية التمريضية في مرحلة ما بعد الولادة، والرضاعة الطبيعية، وتغذية السيدة الحامل وذلك بمشاركة 66 متدرباً من الكادر التعليمي والتدريبي في المدرسة، إضافة إلى الممرضين العاملين في المؤسسات الصحية بالمحافظة.

مدير المهن الصحية في وزارة الصحة دريد الرحمون، أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الأنشطة تهدف إلى تطوير الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال رفع كفاءة العناصر البشرية، ولا سيما في ظل الحاجة لتأهيل الكوادر في الاختصاصات الأكثر طلباً مثل الإنعاش القلبي الرئوي والتمريض.

وبين الرحمون أن تحسين كفاءة العناصر الصحية سينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن هذه التدريبات النوعية ستستمر خلال الفترة المقبلة.

ونفذت مدرسة التمريض والقبالة في السويداء في العاشر من آذار الجاري دورة تدريبية، بهدف تطوير الكوادر الصحية العاملة في المؤسسات التعليمية والصحية، وذلك في إطار خطة المديرية للربع الأول من العام الحالي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك