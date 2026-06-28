قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عابدين بريف درعا الغربي

photo 2026 06 28 19 54 38 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عابدين بريف درعا الغربي
صورة أرشيفية

درعا-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في قرية عابدين بريف درعا الغربي، ونصبت حاجزين على الطريق المؤدي إلى قرية جملة.
 
وذكر مراسل سانا في درعا، أن القوة المؤلفة من خمس آليات عسكرية انطلقت من منطقة المغر غربي القرية، ونصبت حاجزاً جديداً قرب سرية جملة يبعد نحو 200 متر عن حاجز كانت أنشأته أمس، وأوقفت المارة بمن فيهم الأطفال وأخضعتهم للتفتيش.
 
وأضاف: إن القوة منعت المدنيين من مغادرة عابدين باتجاه جملة، وأطلقت النار في الهواء لترهيب الأهالي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأشار إلى أن أهالي القرية أغلقو الطرق المؤدية إليها بالحجارة لمنع قوات الاحتلال من التوغل مرة أخرى داخلها، بالتوازي مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء حوض اليرموك من قبل تلك القوات.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها ‌‏في الجنوب السوري، ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‌‏‌‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف.‏
 
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي ‌‏السورية باطلة ولاغية، ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون ‌‏الدولي، ‏مجددةً ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته، ‏ووضع حد ‏لهذه ‌‏الانتهاكات، وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السور

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