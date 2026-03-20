وزير الصحة يتفقد أقسام الإسعاف في عدد من مشافي دمشق

دمشق-سانا

تفقد وزير الصحة مصعب العلي، اليوم الجمعة، برفقة مدير صحة دمشق وائل دغمش، أقسام الإسعاف في عدد من المشافي بمدينة دمشق، شملت مشافي المجتهد، والهلال الأحمر، والزهراوي، وابن النفيس، والكلية، والعين، وجراحة القلب.

وقدم الوزير العلي، خلال الجولة، التهاني للكوادر الطبية المناوبة بمناسبة عيد الفطر، مثمّناً جهودهم المتواصلة في ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمرضى خلال فترة العطلة.

وأكد الوزير العلي استمرار الجهود لتطوير القطاع الصحي في سوريا والارتقاء بمستوى خدماته، بما يعزز كفاءته مثمناً تفاني الكوادر الصحية في أداء مهامهم، وسعيهم الدؤوب لتحسين جودة الخدمات.

وشدّد الوزير العلي على ضرورة التزام الكوادر الطبية بتقديم مختلف الخدمات الصحية للمرضى بكفاءة عالية، مع إيلاء عناية خاصة لحسن التعامل الإنساني، ولا سيما مع الفئات التي تتطلب دعماً نفسياً، مؤكداً أن هذا الجانب لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي في تحقيق التعافي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة متكاملة لتأمين الخدمات الصحية خلال عطلة العيد شملت تجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ في جميع المحافظات وتعزيز منظومة الإسعاف السريع وتأمين توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كاف.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك