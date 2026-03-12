وضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية في القصير لتعزيز الخدمات الصحية

حمص-سانا

وضع وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى اليوم الخميس، حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية في مدينة القصير بريف حمص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية لأهالي المدينة وريفها.

وأوضح مدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يُنفذ بالتنسيق بين وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والتنمية ومنظمة الأمين، مشيراً إلى أن المبنى يتألف من طابقين، ويضم غرفتي عمليات، إضافة إلى محال استثمارية، ومن المخطط وضعه في الخدمة خلال خمسة أشهر.

ولفت الحمصي، إلى أن المركز سيعمل بالتوازي مع المشفى الميداني في مدينة القصير إلى حين إعادة بناء المشفى الوطني، ما يسهم في تخفيف الضغط وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المدينة وريفها.

بدوره بيّن، أحمد السماعيل الفائز بعضوية مجلس الشعب عن منطقتي القصير والمخرم أن أهمية المشروع تأتي في ظل غياب الخدمات الصحية عن المدينة نتيجة الدمار الكبير الذي لحق بمشفى القصير الوطني، مشيراً إلى أن المركز سيقدم خدماته الصحية لنحو 55 قرية تابعة لمنطقة القصير، ما يجعله من المشاريع الخدمية المهمة التي تسهم في دعم القطاع الصحي وتحسين واقع الرعاية الطبية في المنطقة.

ويُذكر أن القطاع الصحي في مدينة القصير تعرض خلال فترة النظام البائد لأضرار كبيرة أدت إلى خروج عدد من المنشآت الطبية عن الخدمة.

