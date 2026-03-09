النهوض بالقطاع الصحي ضمن ندوة حوارية في مشفى ابن رشد بحلب

حلب-سانا

ناقشت ندوة حوارية أقيمت في مشفى ابن رشد بمحافظة حلب، آليات النهوض بالقطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور وزير الصحة مصعب العلي، والكوادر الطبية والإدارية في المحافظة.

وذكرت وزارة الصحة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الإثنين، أن الوزير العلي تناول خلال الندوة، ملفات الأمن الدوائي، ومنظومة التأمين الصحي، وآليات تسعير المنتجات الطبية، بما يضمن استقرار السوق الدوائية، ووصول الخدمة لمستحقيها بكفاءة عالية.

واستمع الوزير العلي إلى مداخلات الكوادر الطبية حول واقع العمل في المشافي والمراكز الصحية بحلب، والصعوبات التي تواجههم، مؤكداً سعي الوزارة لتذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة، للارتقاء بالعمل المهني والمؤسساتي.

وأكد الوزير العلي أهمية رفع معايير الجودة والاعتمادية في المؤسسات الصحية، والعمل المستمر على تطوير خدمات الرعاية الطبية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة، مشدداً على دعم الاختصاصات الطبية النادرة ورفد المنظومة الصحية بكوادر جديدة وفق الاحتياجات الفعلية.

وأشار الوزير العلي إلى عمل الوزارة على إعادة توزيع الخريطة الصحية الوطنية، بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة ومتوازنة في جميع المناطق والمحافظات.

وكان وزير الصحة مصعب العلي افتتح يوم أمس الأحد، مشفى منبج الجديد، الشرقي، ومركزي “عنجارة” و”تل حاصل” بريف حلب للرعاية الصحية الأولية، في إطار جهود إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في مختلف المناطق، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية، وتحسين جودتها.