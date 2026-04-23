مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق تضبط مواد منتهية الصلاحية وأخرى تموينية معدّة للاتجار بها

دمشق-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مستودعاً بمدينة جرمانا، يحتوي على 4.5 أطنان من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك وسلامة الغذاء في المديرية عبد الله درباس، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الخميس، أن المستودع المضبوط يحتوي على مواد المرتديلا، والمربيات، وعلب الشاي، وأنواع أخرى من المواد الغذائية وغير الغذائية، يعود بعضها إلى عام 2018.

وأشار درباس إلى أن الدورية ضبطت ضمن المستودع آلة لطباعة التواريخ، تستخدم لإزالة التاريخ الأصلي، ووضع تواريخ جديدة مزورة على العبوات.

وأكد درباس أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين ومصادرة كامل الكمية وإتلافها أصولاً، وإحالته إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية الأسواق وسلامة المواطنين وتعزيز الردع التمويني.

وضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أمس داخل أحد المستودعات ثلاثة أطنان من الدقيق التمويني المخصص للمخابز، بهدف نخله واستخلاص الطحين الأبيض وبيعه والاستفادة من فارق السعر.

وتكثف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات دورياتها الرقابية على الأسواق والمستودعات لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد التموينية، ولا سيما مادة الطحين التمويني بهدف منع الاتجار غير المشروع بها، وضمان وصولها إلى الأفران وإنتاج الخبز للمواطنين وفق المواصفات المحددة.