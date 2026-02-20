مركز الأورام بدرعا يقدّم خدماته لـ 550 مريضاً خلال خمسة أشهر

درعا-سانا

قدّم مركز الدم والأورام في درعا، بعد نحو خمسة أشهر على افتتاحه، خدماته لنحو 550 مريض سرطان من محافظتي درعا والقنيطرة، شملت استشارات طبية، وتسريب جرعات علاجية، وتحاليل مخبرية لعدد كبير من المرضى.

مدير المركز علاء النابلسي أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن المركز يقدم العلاج المجاني لمرضى سرطانات الثدي والمري والمعدة والقولون والمبيض والخصية والمثانة والمستقيم ولمفومة الدم.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 550 مريضاً مع استشارات طبية وتسريب جرعات بشكل مستمر لنحو 140 مريضاً، وتسريب دوري لأكثر من 750 مريضاً، وخدمة التحاليل الطبية اللازمة قبل إعطاء أي جرعة لـ 700 مريض.

من جهته لفت الدكتور عبد الرحمن أبو رومية اختصاصي التشخيص ومعالجة الأورام إلى أن المركز يغطي حالياً محافظتي درعا والقنيطرة، وأن الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” توفر الأدوية لثمانية أنواع من الأورام، أما فيما يتعلق بباقي الأنواع فيتلقى المريض في المركز استشارة وتوجيهات طبية مجانية، وفي حال توفير المريض الدواء اللازم لعلاجه، يشرف المركز على متابعته، فيما كان المرضى سابقاً يضطرون للسفر خارج المحافظة للحصول على هذه الخدمات.

من جانبه أوضح صالح الدهني أحد مرضى السرطان في درعا أن المركز خفف الأعباء المادية وتكاليف السفر إلى دمشق عن المرضى، مؤكداً أن الخدمة جيدة وتقدم وفق أعلى المعايير، والكادر الطبي متعاون.

وكان وزير الصحة السوري مصعب العلي افتتح في الـ 25 من أيلول الماضي مركز الدم والأورام في درعا بدعم من الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”.