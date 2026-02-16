وزير الصحة يعلن تخصيص مبالغ مالية لتعزيز استقرار الخدمات الطبية بالمنطقة الشرقية

دمشق-سانا

شدّد وزيرُ الصحة مصعب العلي على أن المنطقة الشرقية تشكّل محوراً أساسياً في خطط الوزارة، مؤكداً تخصيص مبالغ مالية لضمان استقرار صحي شامل ومستدام خلال المرحلة المقبلة، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتأمين احتياجات المواطنين الصحية بشكل متواصل.

وأوضح الوزير العلي في بيان اليوم الإثنين أن الجولات الميدانية في هذه المناطق تهدف إلى الاطلاع المباشر على الواقع الصحي، ووضع خطة عمل واضحة لتأمين المستلزمات الطبية الضرورية، مبيناً إطلاق استراتيجية لتنظيم المهن الصحية وتراخيص الصيدليات في محافظة الرقة، بما يسهم في ضبط القطاع وحماية سلامة المواطنين.

وكشف العلي عن توجيهاته لتعزيز منظومة الإسعاف في مشفى تدمر الوطني، وتوسيع غرف العمليات، وتفعيل العيادات المتنقلة لخدمة المناطق البعيدة، مشيراً إلى رفد مستشفى الشدادي بثلاث سيارات إسعاف وأربعة أجهزة غسيل كلى، إضافة إلى تخصيص عشرة أجهزة جديدة لمشفى الحسكة.

وتواصل وزارة الصحة، بخطوات ميدانية وعملية، تنفيذ خطتها في المنطقة الشرقية لإعادة شريان الحياة إلى الخدمات الطبية، من خلال برنامج شامل لتعزيز الواقع الصحي وضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.