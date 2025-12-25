الصحة السورية توقع مذكرة تفاهم لتزويد مشافٍ بحواضن أطفال حديثة

دمشق-سانا

وقعت وزارة الصحة السورية مذكرة تفاهم مع منظمة (Action for Humanity) الدولية للعمل الإنساني؛ لتزويد عدد من المشافي العامة بـ (30) حاضنة أطفال حديثة، في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز خدمات رعاية حديثي الولادة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط في تصريح لـ سانا اليوم، أن التبرع يأتي استناداً إلى تقييم شامل للاحتياجات أجرته الوزارة خلال الأشهر الماضية، أظهر وجود فجوات في تجهيزات أقسام الأطفال وحديثي الولادة، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وازدياد الحاجة إلى الحواضن.

وبين الدكتور القراط أن الحواضن المقدمة تتمتع بمواصفات تقنية متطورة تلبي متطلبات الرعاية الطبية الآمنة للأطفال حديثي الولادة، لافتاً إلى أنه جرى وضع خطة توزيع مدروسة بالتنسيق مع المنظمة المتبرعة، لضمان وصول الحواضن إلى المشافي الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات السورية.

وتعمل وزارة الصحة على تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر حاجة.

ومنظمة (Action for Humanity) هي: منظمة غير حكومية دولية تعمل في المجال الإنساني والإغاثي، وتقدم المساعدات الإنسانية والدعم في حالات الطوارئ والأزمات في العديد من البلدان.