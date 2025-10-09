انطلاق الملتقى السنوي الأول لأمراض القلب في جامعة حلب

حلب-سانا

انطلقت صباح اليوم في كلية الطب البشري بجامعة حلب فعاليات الملتقى السنوي الأول لأمراض القلب وأحدث المستجدات في الأمراض القلبية، على مدرج الطب الكبير، بمشاركة نخبة من الأساتذة والاختصاصيين في المجال الطبي.

وشهد الملتقى حضوراً واسعاً ضم أطباءً وأساتذة من كلية الطب ومشفى حلب الجامعي، إلى جانب عدد من الكوادر الطبية من مؤسسات التعليم العالي والمشافي التابعة لوزارة الصحة، وطلاب المراحل السريرية في كلية الطب البشري.

وركّزت جلسات الملتقى على عرض ومناقشة أحدث التوصيات العلمية العالمية في تشخيص وعلاج أمراض القلب، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الكوادر الطبية والأكاديمية، وربط الخبرة العلمية بالتطبيق العملي في الميدان الطبي.

وأوضح مدير الملتقى محمد رشيد في تصريح لمراسلة «سانا»، أن الملتقى ناقش آخر التحديثات العلمية المتعلقة بالأمراض القلبية، بمشاركة أساتذة متخصصين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الطب في المراحل السريرية، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي تضمن أكثر من ست محاضرات تناولت: أبرز المشكلات القلبية وأحدث التطورات العلاجية.

بدوره، أعرب الطبيب المقيم ضياء جابر عن أهمية هذه الفعالية، قائلاً: “نحن بحاجة مستمرة لمثل هذه الملتقيات العلمية للاطلاع على آخر المستجدات الطبية، وخصوصاً بإشراف أساتذة وخبراء ذوي كفاءة عالية، حيث تسهم هذه اللقاءات في تعزيز الشغف بالبحث والتعلم وتطوير مهارات الأطباء الشباب”.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن رؤية جامعة حلب وكلية الطب البشري، الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية والطبية ورفع كفاءة الكوادر الصحية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية في سوريا لتواكب المعايير العالمية الحديثة.