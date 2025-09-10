افتتاح دائرة الزراعة في مدينة حارم بإدلب لتعزيز الخدمات والإرشاد للمزارعين

إدلب-سانا

افتتح مدير الزراعة في محافظة إدلب مصطفى موحد، ومسؤول منطقة حارم حسين جنيد اليوم دائرة الزراعة في مدينة حارم، بهدف تنظيم العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتقديم الخدمات المجانية والإرشادات الفنية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأوضح موحد في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح الدائرة يهدف إلى نقل التقانات والتطبيقات الزراعية الحديثة، ورصد المشكلات التي تواجه المزارعين ومربي الحيوانات ورفعها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالزراعة.

كما ناقش المشاركون في الافتتاح سبل تطوير القطاع الزراعي في المدينة، وآليات مواجهة التحديات التي تعترض المزارعين.

يشار إلى أن مديرية زراعة إدلب تعمل منذ بداية التحرير ضمن خطتها العامة التي تشمل تنفيذ الخطة الزراعية، وحماية الموارد الزراعية، ومنع التعديات عليها، ومواكبة المزارعين في حقولهم لتقديم الإرشادات اللازمة.

